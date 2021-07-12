流浪貓｜患病小髒橘貓闖後院求包養　獲救後蛻變成貓界林志玲

撰文： 陳惠娜 最後更新日期： 2021-07-12 08:02

貓咪的聰明靈性有時會令你大吃一驚。 法國有居民某天在自家後院中發現一隻流浪小髒貓，牠不斷發出陣陣淒慘的喵喵聲向屋內的人求救，屋主出去查看發現了牠，牠的眼睛不單紅腫還有黃色分泌物，呼吸聲也不太順暢。不過經專業人士協助救援後，在屋主愛心灌溉下，華麗變身貓界林志玲！

（剛撿到的模樣。Facebook@Chatons Orphelins Montréal）

經過獸醫的檢查，這隻小橘貓只有十星期大，牠身體的狀況非常差，必須接受抗生素治療。幸好小傢伙很聰明，跑到人家的後院求救，才能及時獲得救助。在獸醫的細心醫治與照顧後，開始健康起來。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

屋主幫牠取名為「Mabrouk」，並在她的悉心照料下回復健康，華麗蛻變成漂亮的公主。牠亦開始展露出活潑愛撒嬌的個性，更會主動跳上大腿討摸，看到牠現在對萬物充滿好奇的可愛模樣，屋主覺得很欣慰、療愈！

▾▾▾點擊圖片放大看，Mabrouk的華麗變身 ！▾▾▾

+ 15 + 15 + 15

Mabrouk完全熟悉環境後，屋主又收養了另一隻小橘貓 「Rubbix 」，兩隻貓咪相處得相當融洽，每天都黏在一起玩耍、睡覺，她最大的願望是希望牠們都可以健康快樂地長大！

▼▼同場加映：台灣一名網民近日在馬路上開車的時候，竟看到前面有一團小小的毛球在亂走，她立刻向左扭軑避過，驚險橫生。她回頭一看，原來是一隻只有巴掌大的奶貓，為了貓咪的安全，她趕緊把牠帶到獸醫處診治。豈料僅過了四天，原本臉上全是分泌物的貓咪竟變成了判若兩貓的大美女！▼▼

【▾▾▾點擊圖片放大看：小貓的美貌重現過程吧！▾▾▾】

+ 5 + 5 + 5

點擊連結看全文：玳瑁貓｜爛眼流浪貓馬路亂走險被輾過 僅過4天驚變貓界陳自瑤

▼▼同場加映：在公公婆婆的眼中，永遠也會擔心孫子們吃不飽，穿不暖，有時不知不覺會過分寵溺。一頭虎斑貓被送到婆婆家暫住兩個月，體重急增兩公斤，身材大走樣，連其飼主也被嚇呆。▼▼

【▾▾▾點擊圖片放大看：米忽驚人的前後對比吧！▾▾▾】

+ 10 + 10 + 10

點擊連結看全文：虎斑貓難抵婆婆溺愛 暴食下Model身形漲爆 V臉驚變胖妹Pizza臉

▼▼同場加映：台灣有貓主在社交平台表示，一年前她在家門口撿到一隻流浪玳瑁幼貓「撿撿」，那時牠雙目失明，身體非常虛弱，獸醫更指牠差一點就要見閻羅王。誰知一年過去，撿撿現時已暴重至5公斤，充氣身型更反超家中的貓姐姐！▼▼

▾▾▾點擊圖片放大看，撿撿現時的充氣身型！▾▾▾

+ 52 + 52 + 52

點擊連結看全文：玳瑁貓｜獸醫說失明貓差點要見閻羅王 一年後充氣身型反超喵姐姐