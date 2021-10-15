魷魚遊戲｜最恐怖一幕藏在第9集？韓網民一致讚同：真的嚇死我了

Netflix韓劇《魷魚遊戲》全球突破1.11億觀看人次，成為Netflix平台上最高紀錄的點閱率，全球掀起一陣《魷魚遊戲》熱潮。大部分觀眾幾乎都看完9集，近來便有一幕畫面在韓引起熱烈討論，內文直指「《魷魚遊戲》中最可怕的一幕」，該貼文令大批劇迷感同身受，紛紛留言表示「我當下也嚇死」、「只想尖叫叫阿姨把行李箱關起來」。



《魷魚遊戲》故事探討人性層面，劇中不少血腥、殘忍畫面出現，然而，其中有一幕是所有劇迷都認同「最可怕的一幕」，那就是在第9集尾聲，主角成奇勳用行李箱裝了鉅款，並轉贈給曹尚佑媽媽的片段，曹媽媽打開行李箱後，為了尋找兒子蹤跡、沒有關上行李箱，大把大把鈔票暴露在外，令劇迷的心跟著緊張，深怕錢下一秒就被偷走。

【圖輯】網友：真的嚇死我了！點圖放大重溫韓國網友公認《魷魚遊戲》最恐怖一幕👇👇👇

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《魷魚遊戲》第9集的這一幕在論壇instiz上引起討論，網友紛紛留言「原來不只有我這樣想」、「當下只想叫阿姨把行李箱關起來」、「真的嚇死我了」、「那筆錢怎麼沒關好」、「到底有誰會這樣把錢沒關上就跑走」。

《魷魚遊戲》有多紅？不只全港風靡，連湖人一哥LeBron James和Anthony Davis有追劇，Billie Eilish更自爆在短短2天內完食《魷魚遊戲》9集內容，就連主演都登上國際知名脫口秀《The Tonight Show Starring Jimmy Fallon》。

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