網民票選最啱玩魷魚遊戲的韓國藝人　前十名平均42歲金鍾國贏硬？

由影帝李政宰及朴海秀等人主演的韓國Netflix原創韓劇《魷魚遊戲》（Squid Game／오징어 게임），上架後短時間内就登上全球多個國家的戲劇排行榜冠軍引起全球追劇熱潮，劇中角色如姜曉、智英、阿里等等雖然比起主角更加受觀眾歡迎，但最後卻無法順利死亡遊戲令人感到相當可惜。最近有韓國網民在論壇上投票選出「最有機會通過六個死亡遊戲並成功生存的藝人」，最終由金鍾國高票當選。



乘着《魷魚遊戲》全球高人氣，節目已備受期待。（Netflix）

現年45歲的金鍾國因為在綜藝節目《Running Man》中展現超有力氣的一面而有「能力者」、「斯巴達國斯」及「國教練」，現實生活中更是一名只懂健身的男人，但除了力氣無比之外，他的頭腦亦相當清晰，能夠洞悉誰是同盟者誰是敵人，因此就算要玩需要體力還是用腦的遊戲，金鍾國應該都能夠一一通過，因此成為生存者的可能性極高，高票當選。

金鍾國出名身材非常健碩，高票當選「最有機會通過六個死亡遊戲並成功生存的藝人」。 （網上圖片）

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