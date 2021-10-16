直腸癌｜余苑綺化療50次割腫瘤17小時　瘦到見骨網民一睇眼濕濕

余苑綺自從7年前確診直腸癌後，抗癌路一路奮戰，前後經過50次化療，今年7月還進行長達17小時的手術，切除淋巴及肝的腫瘤，如今恢復狀況良好。14號她為小兒子「小可愛」舉辦2歲的生日趴，她也透露許下一個願望，網友們看了相當不捨。



余苑綺14號一家人替兒子「小可愛」慶生，只見她身形消瘦許多，鎖骨清晰可見，不過臉上氣色看起來不錯。照片中她抱著兒子，一旁的女兒也緊貼她身旁，看起來相當溫馨，她也發文寫道：「祝福我親愛的兒子，2歲生日快樂 。」並希望兒子身體健康，每年都要開開心心的過日子，「媽媽愛你。」

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網友們看到發文都相當感動，紛紛留言祝福：「祝福妳們全家平安喜樂」、「生日快樂，願媽咪也一起平安健康」、「生日快樂，也祝福綺綺身體健康」、「祝福綺綺身體健康平平安安」、「弟弟生日快樂，全家平安健康，事事順心」。

余苑綺替兩歲兒慶生。（FB@余苑綺）

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