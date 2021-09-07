南瓜營養｜改善便秘防癌症5大好處　南瓜皮、南瓜子營養更加豐富

香香甜甜、口感綿密的南瓜，除了直接食用，還可以變身成南瓜濃湯、南瓜批等佳餚，受到許多人的喜愛。在滿足味蕾之餘，南瓜還含有豐富的蛋白質、維他命、β-胡蘿蔔素、礦物質和膳食纖維等營養，是幫助民眾養身的好夥伴。



然而，許多人總是只吃南瓜的果肉，其實南瓜皮跟南瓜子的營養成分比果肉更加豐富，如果不吃就太可惜了！

▼食用南瓜5大好處（按圖看清👇👇👇）

+ 6

食用南瓜好處多多，全身幫你顧好好

1. 預防癌症：

南瓜中的β-胡蘿蔔素、維他命C及黃體素等皆具有抗氧化力，能幫助身體對抗自由基，增強免疫力，經常食用能降低癌症發生的機率。

台灣財團法人癌症基金會也指出，南瓜肉及種子如與其他蔬果（如波菜、萵苣等）一起食用，可以使免疫系統中的T細胞活化、B細胞產生抗體。

2. 改善便秘：

依台灣食藥署食品營養成分資料庫顯示，每100公克的南瓜就含有高達2.5公克膳食纖維，尤其是南瓜皮的含纖量更為豐富！

食用時連同皮一起吃，可以保留更多膳食纖維，促進腸胃蠕動，改善便秘困擾。

3. 預防攝護腺肥大：

南瓜子又稱做「白瓜子」，有豐富的微量元素鋅，能夠保護攝護腺，幫助預防攝護腺腫大或病變成癌症，是男性非常好的天然營養補品。

按圖看常見的南瓜品種及相應的烹調方法：

+ 5

4. 保護視力：

現代人長期使用3C產品，對眼睛的營養補給就變得格外重要。南瓜中的β-胡蘿蔔素及維他命A能幫助視網膜感光，保持視力清晰。

5. 補血：

南瓜中含的鈷元素是構成紅血球的重要成分之一，而鋅元素則影響了紅血球的成熟。

此外，當人體缺乏B12時容易引起貧血，也可以透過吃南瓜補充。女性生理期時不妨多吃一些南瓜，為身體補補血。

食用時仍需注意不可過量

許多民眾都將南瓜當配菜配飯吃，但南瓜其實也屬於主食的一種，所以食用時建議減少搭配的飯量，或是直接以南瓜直接取代主食，避免熱量攝取過多。

另外若攝取過多的南瓜，有可能會使皮膚變黃，但並不會對健康造成影響，停止食用即可恢復正常。

按圖看杉本先生的甜南瓜鑒別方法︰

+ 8

相關文章：揀蔬菜貼士｜南瓜香甜鬆軟2大特質 農科博士教做多1步增南瓜甜度

延伸閱讀：

南瓜這樣配，健康功效更加倍！

【本文獲「Heho健康」授權轉載。】