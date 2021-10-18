魷魚遊戲｜帶挈《今際》重返Netflix Top10！兩套劇邊個女星最靚?

Netflix執行長Ted Sarandos先前表示：「《魷魚遊戲》預計成為2021年討論度最高的劇集，沒意外將會是Netflix平台最受歡迎的系列」。經過大量用戶的擴散點擊，如今這一說法得到了證實，官方宣佈目前有1.11億的用戶在《魷魚遊戲》上架後17天內進行瀏覽，成為了Netflix首部一個月內觀看總數超過一億的人氣劇集。



《魷魚遊戲》自9月17日發行至今，已在94個國家的串流媒體達到首位，而原本大家「不看好」美國地區的播放總數，結果也在該地區蟬聯21天排名第一名列位。所以無庸置疑，《魷魚遊戲》已躍升為今年最受歡迎的話題之作。

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不過《魷魚遊戲》也並不是完全收獲好評，劇集設定的關卡近期也被熱衷「殺戮」系列的粉絲們所糾正，指出劇內編寫的手法是否有如法有炮製《要聽神明的話》、《賭博默示錄》、《大逃殺》等日劇的嫌疑？雖然《魷魚遊戲》導演黃東赫事後跳出聲明，在09年就有所構思，若有相似僅屬巧合，但還是難以熄滅人們心中的半信半疑。

無論答案與否，這些問題都不阻礙《魷魚遊戲》被冠上最炙手可熱的話題名譽，畢竟說到底，這部劇的成功已是無法抹滅的事實，萬事能夠掀起效應皆必定有其理由。

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但是爭議事件並非是今天要討論的重點，事實上因為《魷魚遊戲》的關係，Netflix串流媒體裡改編麻生羽呂同名漫畫的《今際之國的有栖》再度受到提及。除了開始有兩者類型的製作比較之外，兩部演員女星的「顏質比較」也開始隨波而起。COOL「電影視界」便來淺聊《魷魚遊戲》、《今際之國的有栖》兩部劇集最被討論的主要演員。

《魷魚遊戲》

#厭世派：鄭浩妍

作為《魷魚遊戲》劇集內飾演編號067的脫北者「姜曉」，這部是鄭浩妍的初次嘗試便大獲成功。不過在主演這部戲之前，鄭浩妍事實上已有輝煌的模特兒生涯，憑藉高度辨識性的高冷臉蛋，自從參加2013年韓國《Korea’s Next top model》真人秀打開通往時尚世界的道路，Louis Vuitton、Opening Ceremony、Jacquemus、Fendi、Prabal Gurung、Jeremy Scott 皆可看見她的身影。

然而經由參與《魷魚遊戲》演出的加持後，奢侈時裝品牌Louis Vuitton便將其提攜為全球品牌大使，女裝創意總監Nicolas Ghesquiere更為此說道：「我著迷鄭浩妍的天份與魅力，希望我們再次合作可以擦出更多火花。」

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#厭世派：李瑜美

不只有鄭浩妍，因應《魷魚遊戲》效應而被捧紅李瑜美，同樣被大家視為「厭世派典範」。在劇集設定上她作為一名飽受霜雪的編號240女孩「智英」，對生活完全沒有任何目標而加入遊戲。

她吸引人的地方，除了在於以厭世卻又空靈的氣質詮釋出「看破世間醜惡」的反差感之外，其臉蛋神似「雪莉」更使她受到注目。而在演出《魷魚遊戲》以前，李瑜美早已積攢許多影視作品，例如《朴花英》、《365：逆轉命運的1年》、《大人們都不知道》皆是以悲催的人設飾演。所以從過去的經歷來看，李瑜美以1000:1的試鏡奪下角色，亦是多虧奠定的實力基礎所造就，可以說絕對非憑運氣。

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《今際之國的有栖》

#氣質派：朝比奈彩

曾經因《今際之國的有栖》再度火紅的朝比奈彩，想必各位應該都十分有印象。扮演跨性別角色「水雞光」並在全片穿著「比堅尼」的她成為粉絲們討論的對象。值得一提的是，當初朝比奈彩飾演此部劇，效應亦如同《魷魚遊戲》般在Instagram暴增10萬粉絲。

不過朝比奈彩在「時尚履歷」也不輸鄭浩妍，作為氣質甜美類型，並自帶加成「九頭身」的完美比例，2014年除了獲得《第3回DHC灰姑娘大獎賽》，亦成為日本成熟銀座派時尚雜誌《Ray》專屬的御用模特，近年開始也受到奢侈品牌Dior、BVLGARI的邀約出鏡。儘管Instagram的暴漲率沒有鄭浩妍誇張，但事實上也是大家心中公認的「真女神」。

【圖輯】點圖放大瀏覽《今際之國的有栖》「水雞光」朝比奈彩IG生活美照👇👇👇

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#氣質派：三吉彩花

當然因應《今際之國的有栖》還有另一位飾演「安」的三吉彩花，憑藉 171 公分的高挑身材以及氣質冷豔的臉蛋早已收穫不少粉絲。就算沒有看過《今際之國的有栖》，你也可以在周杰倫《說好不哭》的MV裡找到她的身影。

至於三吉彩花的簡歷也同樣不簡單，過去在各大時裝週或是東京TGC時尚展演也能看見她的身影。而在出演《今際之國的有栖》之前，最令人印象深刻的是她曾客串木村拓哉主演的《BG～身邊警護人～》引起注意。

【圖輯】點圖放大瀏覽《今際之國的有栖》「安」三吉彩花IG生活美照👇👇👇

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結：

雖然說先行播畢的《今際之國的有栖》，並沒有像《魷魚遊戲》那般造成如此龐大的迴響，但事實上倒也無從比較，畢竟除了時間與環境問題以外，影響大眾會前往「看片」的因素也有許多，只要會造成討論都是有可取之處。

但是話說回來大家想討論的主題，究竟是《魷魚遊戲》的「厭世派」鄭浩妍、李瑜美，還是「氣質派」朝比奈彩、三吉彩花比較正？就交給大家自行投票了。（編輯自己投朝比奈彩、三吉彩花。當然，還有土屋太鳳）

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