魷魚遊戲｜「智英」李瑜美激似雪莉　出道12年寂寂無名終捱出頭

Netflix原創韓劇《魷魚遊戲》（오징어 게임）由影帝李政宰及朴海秀主演，故事講述一眾人生失敗者參與高達韓幣456億元獎金的神秘生存節目所發生的故事，劇集上架一個星期長倨戲劇排行榜全球冠軍，更於全世界掀起《魷魚》熱潮，連帶一眾演員人氣暴升，除了脫北者姜曉（鄭浩妍飾）憑一臉厭世IG粉絲暴漲15倍，連出鏡率不高的智英（李瑜美飾）亦在觀眾心中留下深刻印象，她憑着酷似雪莉的空靈美貌吸逾236萬粉絲，看似年幼的她原來已出道12年！



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現年27歲的李瑜美其實15歲已經出道，由於飾演的角色均涉及犯罪，不時被毆打及綁架，所以又有悲劇專業戶之稱；不過其實李瑜美私下其實是走甜美路線，笑起來的樣子更有幾分像全昭旻！李瑜美演出經驗豐富，除了17部電影外，更演出過不少大熱韓劇，包括：《Voice 2》、《加油吧威基基》、《醫師耀漢》、《觸及真心》等，常常飾演配角一直都未被注意、星途平平，在《魷魚遊戲》後可謂終於捱到出頭天。

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