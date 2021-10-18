換命真相｜又係穿越劇點解要睇？　兩大原因令人非看不可

無綫新劇《換命真相》今晚（16/10）開播，同日也有卡士陣容鼎盛，粒粒皆星的台慶劇《星空下的仁醫》開播，單睇演出表單不少人都會認為《換命真相》是陪襯，而《星空下的仁醫》才是主打，但以劇本、題材相比的話，兩者絕對能打成「五五波」。



題材都幾吸引。（《換命真相》劇照）

《換命真相》係收視佈局嘅重心

就觀看習慣層面來說，《換命真相》的時段才是真正的戰場，因為大家6，7點收工回家，食完飯後就會開始選擇收睇哪一個節目或者劇集，TVB、ViuTV、Netflix、HBO+等都在選擇之列。8點半時段的劇集就尤關重要，因為一旦轉台後，觀眾就有十分大機會懶得轉台繼續睇落去。

鄧佩儀終於做女一！（《換命真相》劇照）

鄧佩儀首次做女一

吸引觀眾睇劇的首要原因，一定是演員陣容。此劇由譚俊彥、鄧佩儀及張頴康領銜主演，並配以朱敏瀚、蔣家旻、劉佩玥、林凱恩等人，組合不算新鮮，但譚俊彥、張頴康、蔣家旻這幾位發揮一向出色，相信他們碰撞起來會十分精彩。值得一提的是，今次更是鄧佩儀首次擔任女主角的演出，「華姐」出身的鄧佩儀近年在《降魔的2.0》、《金宵大廈》和《鐵探》中的表現都相當突出，而且演技亦被一致讚好，實在沒有不支持的理由。

譚俊彥再做男一。（《換命真相》劇照）

非一般的穿越劇

《換命真相》由黃偉聲監製以及馬俊縈擔任編審，黃偉聲在行內年資算是相豐富，雖然《大步走》成績強差人意，但其名下也有《十二傳說》、 《牛下女高音》和《老表，你好嘢！》等佳作，照道理《換命真相》應是水準之作，而馬俊縈則本身為早期（第1-40集）《愛．回家之開心速遞》、《畢打自己人》、《同事三分親》等作的編劇/編審，到時《換命真相》有否加入喜劇元素呢？就要拭目以待了。

林凱恩少有地拍正劇！（《換命真相》劇照）

雖然此劇一樣都是穿越劇，照舊是講主角忽然回到從前，拼命地改寫悲慘命運，不過《換命真相》又和以前的穿越劇稍不同。劇情採用倒敘法進行，第一集就已經講了結局，留下懸念才再慢慢吸引大家追看，而且主角倒回的時間只有100日，與《尋秦記》、《超時空男臣》等穿越到古代的劇集，在設定上更為緊湊，因為主角只有100天時間去改寫結局。

同場加映：多圖︱曾淑雅Jumbo無懼秋風照着吊帶 大騷美腿姿態迷人