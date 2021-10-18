「外表善良」韓國男演員被爆逼前女友墮胎　大勢金宣虎被網民點名

昨日（17日）有韓國網民發長文爆料，指「外表善良」的大勢男演員K某去年疑以結婚為由餌誘女方懷孕，事後卻逼前女友墮胎。由於文章沒有提及當事人身份，網民單從姓氏及「大勢演員」等關鍵，猜測可能是正在當紅的35歲金宣虎。



自稱前女友的網民在文中講到，二人由2020年初開始交往並於今年分手，分手已有4個月。可是由於無法忍受前男友在鏡頭前假裝善良，她只好爆料K某的私下惡行。她講到原來二人打算下年同居並於2年後結婚，K某以結婚約定餌誘她，令她於去年7月懷孕後卻逼她墮胎。她更講到墮胎當天K某並沒有在場，只有男方於話劇圈唯一的年下朋友陪她，並只有在手術後賠償200萬韓元（約13,100港元）了事。

昨日有人自稱前女友發文，大爆K演員逼自己墮胎一事。（網上截圖）

前女友亦大爆，K某曾要脅她堅持要把孩子生下的話，就會被要求賠償9億韓元（約590萬港元），直言孩子會令他無法繼續演戲生涯等。除了墮胎一事外，前女友更爆料K某私下性格冷淡，喜歡詆毀別人，能夠毫不留情大罵導演及對手演員等。甚至去年接拍一劇集後，先是抱怨劇情普通不滿角色，但爆紅後卻在鏡頭前說感謝導演的話，令她覺得相當噁心。

金宣虎去年憑《Start-Up》爆紅，不少網民難免會想起他。（劇照）

雖然文章沒有提及K某的身份，但從「大勢演員」、「外表善良」等關鍵字，不少網民都表示難免會聯想到去年以《Start-Up》爆紅的金宣虎。剛好金宣虎與申敏兒主演的《海岸村恰恰恰》亦在同日完播，因此文章現時在網絡上議論紛紛。不過大部分網民都覺得網上爆料造假機會極大，在沒有任何證據公開下，不應該胡亂猜測。

暫時金宣虎方未有回應事件，網民都覺得不應該胡亂猜測。（IG/@seonho__kim）

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