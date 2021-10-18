江若琳指公司唔肯贊助戰衣出席金像獎 庭上哽咽自費8萬買裙

江若琳同老公蕭唯展今早到高等法院出席審訊。(陳順禎攝)

Elanne江若琳（原名江玲）與前經理人公司「寰宇」合約官司案，今日（18/10）於金鐘高等法院繼續開庭聆訊。庭上先由控方大律師盤問被告人江若琳，並指出寰宇一向以來都有向其表明不會提供服裝費用，但在04至14年間都有提供服裝贊助。江稱同意。

江若琳在2013年憑電影《高舉·愛》提名金像獎〈最佳女主角〉，最終敗給楊千嬅。(視覺中國)

控方大律師再追問江有否選擇權，決定自己穿着什麼服飾？江表示沒有決定權：「其實每次我出席任何活動時，公司都會安排一個造型師畀我，而我每一個造型必須經過造型師，再經過經理人，然之後我先會出席個活動，並唔係我選擇着咩裙去出席活動。」控方大律師質疑江為何有服裝贊助情況下，仍要購買8萬元裙子出席金像獎頒獎禮？江作供時一更哽咽說：「係因為我試過好多條裙，我嘅造型師同公司嘅同事都話唔啱，佢哋仲同我強調呢一日一定要着一條貴嘅裙，因為當時同我提名嘅對手有鄭秀文、楊千嬅同周迅，而佢哋全部都係天后級演員，仲叫我唔好失禮。當時我都有發短訊畀標哥（前經理人）同佢講借唔到裙，問佢公司可唔可以當係一個支持同鼓勵，表明我喺公司咁多年，而且係第一次提名金像獎，叫佢可唔可以贊助我一半買嘅條裙，而經理人當時就講公司唔會贊助我。咁當時我係冇得選擇買咗，而呢條裙標哥都份幫我揀。其實我想講，8萬蚊對我嚟講買呢條裙係好貴，我成個衣櫃裡面嘅衫總和都冇8萬蚊。」

案件編號：HCA 1225/2014