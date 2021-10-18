江若琳聲淚俱下披露被經理人掟玻璃杯 哭求控方大律師不要再追問

撰文：林通賢
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江若琳今日在庭上被控方大律師追問掟杯事件，江一時情緒激動哭起來。(陳順禎攝)

Elanne江若琳（原名江玲）與前經理人公司「寰宇」合約官司案，今日（18/10）於金鐘高等法院繼續開庭聆訊。下午休庭後，控方大律師繼續盤問被告人江若琳。問她有否了解十年合約中的條文？江供稱有：「喺08年嘅時候，當我發覺點解所有開支都要我承擔嘅時候，我係睇過。睇咗之後，我理解我要負責個人開支。」

江若琳被對方大律師不停追問，丈夫蕭唯展在庭上神情憂傷。(陳順禎攝)

控方大律師再追問江，當發覺開支有問題，有否向公司查詢？江表示：「有問公司經理人Kelly、標哥（楊劍標）同林小明。Kelly回覆我話，呢個係行規，全行歌手都係咁做，所有開支係又我負責。之後我想再求證，於是我就再問標哥同林小明，二人講法都一樣。」控方大律師向江指出在14年的時候，就相關合約有尋求法律意見，並向律師提供相關合約。江承認確有此事：「公司係有向我講過唔可以向第三者睇我嗰份合約，亦都向我表明唔可以去尋求法律意見，但只可以搵公司嘅律師。」

控方大律師再問江：「咁即係你最終有搵第三者去尋求法律意見？」江表示：「係。點解2014年我會搵法律意見，係因為我經歷咗我嘅經理人向我掟玻璃杯，當時我覺得有咁嘅遭遇都唔尋求法律意見，其實我只有兩個選擇，一就係搵律師，二第係去報警。」控方大律師再追問江：「你講到掟玻璃杯咁大件事點解唔報警？」此時江聲淚俱下說：「其實當時律師有建議我報警，但我覺得大家都合作咗十年，由始至終我都希望大家好離好去。我從來係冇諗過會搞到咁。只係想搵一個專業人士去話畀我知，我應該可以點做。」法官眼見及此要求休庭一會，休庭期間，江若琳在證人台不斷飲泣，而坐在身後旁聽席老公蕭唯展神情心痛。

5分鐘休庭時間到，控方大律師重複再追問江：「最終你係有尋求法律意見？」此時江若琳再次情緒激動，淚流滿面，聲音顫抖說：「頭先我講咗原因，可唔可以唔好要我重提呢件事。我求下你！」控方大律師想繼續追問時，法官即時叫停，說明江剛才已經回答完相關問題。控方大律師向法官表示歉意。

案件編號：HCA 1225/2014

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