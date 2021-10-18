金宣虎被記者點名是逼前女友墮胎演員K　公司潛水廣告突然被下架

「外表善良」的大勢男演員K某昨天（17日）被爆疑以結婚為由，餌誘女方懷孕，事後卻逼前女友墮胎。網民隨着各項證據，猜測K某是正當紅的金宣虎。網上議論紛紛時，更加有記者在直播點名金宣虎，所屬公司潛水一整天的行為也非常可疑。



「外表善良」韓國男演員被爆逼前女友墮胎 大勢金宣虎被網民點名

雖然爆料者沒有提及K某的身份，但金宣虎的名字已在熱搜上一整天，就連粉絲也焦急等待公司的回應。在任何證據未有公開前，韓國娛樂記者李鎮浩（音譯）稍早在YouTube直播表明「K男就是金宣虎」，更表示前女友文中所謂「在節目中大叫沒有儀態」一幕，就是發生在今年3月播出的《兩天一夜》中。

李鎮浩記者直接在直播中點名「K男就是金宣虎」。（網上圖片）

李鎮浩記者在直播中講到，10月初一次與金宣虎的訪問中得知了他與前女友這一段爭議。他更表示不只一家媒體知道這些爆料，但礙於本週三原來有《海岸村恰恰恰》相關的訪問，大家才不敢開名報道。記者也講到金宣虎所屬公司早就知道所有事情，應該早就有應對的準備，但今天卻一整天都聯繫不上，亦潛水近一天沒有任何回應。

金宣虎有份的薄餅品牌已下架相關廣告，現時只剩另一代言人申東燁。（dominostory）

金宣虎部份廣告已被下架，粉絲質疑是未審先判：

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在金宣虎及爆料方未有進一步回應前，金宣虎有份代言的薄餅品牌已快速地下架所有他在內的廣告，只剩另一代言人申東燁；有網民也發現就連金宣虎代言的食品及相機品牌，亦已從IG刪除相關廣告。而金宣虎的粉絲則比公司更積極回應，表示會對網上散佈虛假信息的人進行法律追究，希望大眾停止誹謗金宣虎，以強硬的態度保護偶像。

金宣虎公司至今也未有任何回應，處於潛水狀態。（IG/@seonho__kim）

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