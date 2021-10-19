三台收視報告｜兩套正劇慘不忍睹　要反超處境劇靠啲乜？

三台收視報告又再出爐，今次的日期是10月11日至10月17日。這次報告的重點放在TVB剛剛播完的兩套劇集《我家無難事》和《把關者們》身上，不過兩套劇的成績其實都一般，雖然未至於跌至今年的榜尾，但也是在下游徘徊。



《我家無難事》最後一周錄得22點，加起來全劇的直播收視成績為20.08點，至於總共有27集的《把關者們》，最後一周和最後兩集（大結局）的收視分別為19.5點和18.5點，全劇的直播收視成績為18.31點，這個成績不太理想，尤其是《把關者們》暫時排在今年尾二的位置，而《我家無難事》也好不了多少。不過，在台慶劇開始播放後，相信會是收視的強心針，希望兩套正劇終於可以再次高過處境劇《愛．回家之開心速遞》吧，畢竟已經好久沒見過這個情況了。

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上次報告提及過的星期日晚十點半綜藝時段環節，ViuTV的《膠戰S2》錄得好成績，雖然比上星期下跌了0.2點，今周只有3.7點，但跟TVB《勁歌金曲》的6.8點依然是很貼近，除了《膠戰S2》本身有一班忠粉之外，TVB的《勁歌金曲》好像未能再刺激到觀眾的慾望，看來這方面要好好研究一下。

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