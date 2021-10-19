換命真相 | 鄧佩儀四位女角仲搶戲過譚俊彥　劉佩玥超潑辣但討好

無綫（TVB）電視劇《換命真相》昨晚（18日）首播，反應相當不俗。雖然《換命真相》未及《星空下的仁醫》陣容鼎盛，甚至被指是後者的陪襯。但是兩套劇的題材不一，不能輕易比較。此外，雖然《星空下的仁醫》有鍾嘉欣、鄭嘉穎等大星撐場，但對於對職能劇興趣不大的觀眾，《換命真相》絕對是另一個更加好的選擇。



鄧佩儀終於做女一！（《換命真相》劇照）

換命真相首集劇評｜追看性十足 譚俊彥隱藏極大秘密？

《換命真相》雖然並非粒粒大星，但論討好度，則絕對不輸蝕《星空下的仁醫》，尤其是鄧佩儀（飾演張旻）、蔣家旻（飾演歐陽家純）、劉佩玥（飾演楊紫山）和陳庭欣（飾演朱筱筱），四位女角甚至搶戲過男主角譚俊彥（飾演時光）。鄧佩儀首次擔正做女一，演技果然不負眾望，絕對有實力擔大旗。

題材都幾吸引。（《換命真相》劇照）

另一邊廂的劉佩玥演技亦有所提升，所飾演的楊紫山雖然嬌縱任性，經常「把口快過個腦」，胡攪蠻纏又不負責任，不時麻煩到身邊人，但卻不惹人反感，更有其獨特的可愛之處。要演活「巴渣婆」又不至於令人感到厭煩，也並非易事。而劉佩玥演得恰到好處，為四位好姊妹的感情戲增添追看性。比起上一套《把關者們》，劉佩玥在《換命真相》展現潑辣個性，絕對有一定新鮮感。

劉佩玥在《把關者們》個性溫柔堅強，但由於角色設定和劇集題材所限，演技難有發揮空間。（劇集截圖）

即看鄧佩儀美照：