金宣虎被爆外表善良是假的　疑似向《兩天一夜》女PD動怒片段瘋傳

35歲韓國男演員金宣虎最近憑劇集《海岸村恰恰恰》事業攀上高峰，卻因為突然捲入強迫前女友墮胎後秒分手、以及大罵導演及對手演員的「K某男演員」而受到巨大爭議，雖然匿名爆料並沒有指名道姓，但不單有前娛樂記者點名金宣虎，又有多個廣告商陸續將金宣虎的廣告下架，就連《海岸村恰恰恰》中多個演員的行程都受到波及，令不少網民認為是金宣虎的可能性極高。然而至今金宣虎的所屬公司S.A.L.T娛樂在事件發酵接近兩日後才於今早表示「現在還在釐清所有相關事情」，又稱「很抱歉因不好的事件造成影響。」至今網絡上仍罵聲不斷，要求他站出來交代事件。



「外表善良」韓國男演員被爆逼前女友墮胎 大勢金宣虎被網民點名

金宣虎最近憑劇集《海岸村恰恰恰》事業攀上高峰，卻突然捲入醜聞。（《海岸村恰恰恰》劇照）

金宣虎出道以來形象純品，亦是不少觀眾心中的靦腆男，但聲稱是前女友的匿名爆料指出「K某男演員」在背後經常大罵導演及演員，是一個與螢幕形象差很多的人，又稱「他在某個節目中大吼大叫引發爭議，我知道後就笑了，因為那就是他真實的一面。」有網民認為，這爆料與金宣虎在今年三月在鏡頭前向綜藝節目《兩天一夜》中的女PD發脾氣不謀而合，令「K某男演員」就是金宣虎的說法再增可信性。

金宣虎於憑呆萌和反差性格受到觀眾的喜愛，獲封「綜藝小白」、「紙片人」等花名。（《兩天一夜》影片截圖）

有網民翻出金宣虎於今年三月《兩天一夜》中參加「極限野生訓練」的一集，他與節目中幾名成員在無人島早上起床時被告知要靠自己的力量逃出，向來在鏡頭前平易近人的金宣虎卻突然勃然大怒，向女PD低聲吼「呀！」，校方的DinDin和文世潤馬上上前拉着他，但金宣虎依然相當不滿說道：「現在是在幹嘛，從一早就這樣是在幹嘛？我的腰真的很痛。」金鍾旼見到金宣虎向女PD繼續逼近，大叫：「抓住他！」直至文世潤拍他的肩膀緩和氣氛稱「算了算了」，金宣虎才變回本來的表情，委屈笑說「不是，從這裏要怎麼出去啊？」女PD再繼續說明，表示成員們自己爬小艇就能夠逃出，金宣虎再忍不住動怒問道：「吓？我聽得不清楚，可以再說多一次嗎？」

金宣虎於今年三月《兩天一夜》中參加「極限野生訓練」的一集，疑似向女PD動怒被成員拉住。（《兩天一夜》影片截圖）

金宣虎得知要自行爬小艇逃出無人島感到不滿。（《兩天一夜》影片截圖）

該段短短40秒的影片現時在韓網瘋傳令點擊率飆升，有部份網民認為這就是金宣虎藏不住本性的表現，又稱「難怪當時就覺得他很兇」、「成員們的反應像真心的」、「看起來氣氛確實不太好」。亦有人認為這只是節目效果，在綜藝中很平常，亦可能本來與該名女PD感情很好。

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