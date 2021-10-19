金宣虎公司潛水一天連發兩聲明回應：正在確認匿名文章真實

韓國男演員金宣虎昨天（18日）捲入桃色爭議，被點名是疑以結婚為由，餌誘女方懷孕卻逼前女友墮胎的演員K。可是網民及粉絲等足一天，廣告商接連割席，但金宣虎所屬公司S.A.L.T娛樂一直潛水，大家都非常焦急。



金宣虎被記者點名是逼前女友墮胎演員K 公司潛水廣告突然被下架

雖然爆料者一直未有公開演員K身份，但金宣虎已被記者在直播上點名，陷入了桃色爭議。所屬公司昨天完全處於失聯狀態後，今天（19日）終於發聲明回應，表示目前正在確認匿名文章的真實，所以未能盡快作發出聲明，希望外界能耐心等待，抱歉因事件造成影響；其後公司再發第二次聲明，講到因內部因素，原定於20日進行的《海岸村恰恰恰》殺科採訪將取消，抱歉未能盡快給予立場。

金宣虎所屬公司今天以「正在確認匿名文章的真實」回應。（IG/@seonho__kim）

第4個廣告商「11街」急忙與金宣虎割席。（11街）

金宣虎部份廣告已被下架，粉絲質疑是未審先判：

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繼昨天三個廣告商在金宣虎公司未回應事件前，緊急下架他的相關廣告後，今天第4個廣告商「11街」也急忙割席，因而令粉絲相當擔心。金宣虎更是連累《海岸村恰恰恰》同劇女主角申敏兒，原定今天將舉行的線上訪談需延期進行，風波影響甚大。

《海岸村恰恰恰》同劇女主角申敏兒被慘遭牽連。（劇照）

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