孫儷低調街邊擺地攤義賣難認出　子女共同行善幫助流浪動物

一向做善事不遺餘力的內地女星孫儷，近日就為了幫助流浪動物帶同一對子女等等﹑小花在上海街邊擺攤義賣。全程打扮低調的她完全沒有大明星的架子，貼地行善的舉動獲得不少網友激讚。

鄧超﹑孫儷在圈中是模範家庭代表 。（視覺中國）

為了幫助流浪動物，在上星期日孫儷就帶同等等、小花在上海安義路上擺攤。眼見她戴上漁夫帽，身穿深啡色的棉襖配上黑褲，打扮低調地坐在街邊石壆上義賣，如果不多注意的話真的很難發現是孫儷。

而此次義賣的T-shirt同筆記本都是由等等同小花設計的，他們當日擺攤四小時一共收入14,741人民幣，將全部捐出用於流浪動物救助。而帶同子女共同參與善事，亦令子女體會到當中的道理：「天氣有點冷，孩子們依然在攤位前堅持了快4個小時，結束時，我問他們下次還來嗎？他們說必需要來的……等等說，他沒想到有那麼多流浪動物，我說今天你看到的，只是很小很小的一部分。」揚言子女現在開始會對生命擁有同理心，更懂得主動向她表說如果要養動物的話一定就養流浪動物，懂得領養代替購買的道理。

孫儷坐在街邊石壆上義賣。（孫儷微博圖片）

等等、小花同媽媽一樣有愛心。（孫儷微博圖片）

孫儷低調行善獲得網友大讚「人美心善」之外，言傳身教帶一對子女做善事，更令網友激讚，讓他們學會甚麼叫同理心，絕對是一個很好的教育方法，直言父母就是孩子最好的老師。

義賣的T-shirt同筆記本都是由等等同小花設計的。（孫儷微博圖片）