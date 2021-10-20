迪麗熱巴新劇再演九尾狐掀熱話　拍玄幻劇先有市場？

已連續推出三部作品（《幸福，觸手可及》﹑《長歌行》﹑《你是我的榮耀》）的內地女星迪麗熱巴，劇集的收視話題度始終不及她主演的玄幻劇《三生三世》（《三生三世十里桃花》﹑《三生三世枕上書》）系列，令她討論度大減。不過，在今年初再回歸玄幻劇的她，已拍畢的劇集《馭鮫記之與君初相識》今日就在官方微博播放最新預告片，其中一幕她化身九尾狐的畫面非常兇神惡殺，與《枕上書》九尾狐可愛的人設形成強烈對比，掀起網友討論。劇集還未播出話題度已經極高，看來她有望再憑劇集成為話題人物，同時亦不禁令人覺得難道她只適合拍玄幻劇？

迪麗熱巴主演的《三生三世》系列非常受歡迎。（《三生三世枕上書》微博圖片）

有收看《三生三世》系列的觀眾都知道，在劇中飾演白鳳九的迪麗熱巴是一位九尾紅狐。個性靈動可愛的她不時在開心的時候展現其九條尾巴，撒嬌賣萌樣樣齊，讓觀眾留下深刻印象。但在《馭鮫記之與君初相識》中，她飾演的紀雲禾同樣擁有九尾狐的靈性，而在預告片中有一幕她身處在懸崖上兇神惡殺地展現九尾狐尾巴，雙眼通紅眼神凌厲，而且擺出的動作有決戰的意味，讓不少網友猜測她是不是黑化了？更直言她是黑化了的白鳳九。在詮釋兩種不同九尾狐的人設上，迪麗熱巴的演技愈來愈純熟，讓觀眾有鮮明的對比，令大家非常期待劇集播出。

在《三生三世枕上書》中，迪麗熱巴詮釋的九尾紅狐非常可愛。（《三生三世枕上書》微博圖片）

在新劇中迪麗熱巴同樣擁有九尾狐的靈性。（微博圖片）

只是一段近兩分鐘的預告片，截至目前為止已經吸引超過86萬人次轉發，可想而知大家對該劇充滿了期待。更由此可見迪麗熱巴只要推出玄幻劇，話題度一定是有增無減，網友對她拍玄幻劇都有讚無彈，事關她少數民族的精緻樣貌自然給人一種靈氣的感覺，在演玄幻題材的時候特別有代入感。雖然劇集剛剛播放了預告片，但並沒有公佈劇集播出日期，但既然在這個時候播放預告片，網友們都猜測離正式播出不遠，猜想劇集在明年會開播。

網友都好喜愛迪麗熱巴主演的玄幻劇。（微博圖片）