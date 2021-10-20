翻版周子瑜被網紅小玉用Deepfake換臉變AV女優　祈錦鈅怒罵：下流

台灣百萬YouTuber「小玉」今年4月無預警宣布引退，並透露自己玩股票這一年已獲利超過500萬台幣，不料近來被警方發現他以販售「換臉謎片」來獲取暴利，小玉透過AI換臉技術，將女網紅、名人臉蛋客製化合成謎片販售，17號被帶回當地警局偵訊，並依嫌散播猥褻物及妨害名譽等罪嫌移送法辦，受害者之一的祈錦鈅也相當傻眼，火大發聲了。



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小玉非法客製的外流影片中，其中一個正是擁有E奶火辣身材的「翻版周子瑜」祈錦鈅，對於成為受害者，她向《ETtoday》回應：「說實話我沒有告過人，但是我覺得這樣的行爲很影響善良風俗而且很下流，如果他不下架並道歉我應該會想走法律程序。」更傻眼直呼：「是想錢想瘋了吧。」

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】