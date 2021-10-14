「翻版周子瑜」著比堅尼挑戰潛水健身曬驚人體技　性感卻毫不低俗

網紅出身的台灣藝人祈錦鈅美貌神似TWICE子瑜，也因為擁有火辣身材而爆紅。她近日在社群網站一連曬出多張於水中拍攝的照片，性感又唯美畫面吸引許多網友點讚。



祈錦鈅在臉書上傳的照片中，身穿藍色的比堅尼泳衣，豐滿的上圍幾乎快要溢出，讓粉絲笑說：「織物跟脂肪所受的浮力顯然不同。」此外，她的下身穿的是開高衩的三角泳褲，在其中一張照片中，她開腿做出飛躍的唯美動作，險些就要走光。

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事實上，祈錦鈅曾坦承對於自己的好身材感到困擾，不過後來她開始學唱歌、剪片、調色等，也主持台灣警務相關的直播節目《警鈅來了》，加上健身、潛水、淨灘，從中找回自信和自我價值，認為現在不再害怕被說「除了奶一無是處」。

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