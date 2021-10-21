小S徐熙娣「國手風波」後零收入？好友賈永婕10字留言意外漏口風

台灣女星賈永婕20日曬出幫忙縫補包包的照片，圖中的包包看得出來已經使用很長一段時間，皮革的地方充滿紋路，帆布則已經有了歲月的痕跡，有網友一眼認出這是小S的Paul Smith帆布包，訝異以小S的高年收，竟然會一個包包背將近10年，甚至破了大洞還要補，賈永婕幽默回覆網友：「她說她最近沒有收入了！」
【相關圖輯】小S被內地網民認為「台獨」的發言（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+5
小S委託賈永婕幫忙補包，賈永婕看著大洞忍不住吐槽：「我聽到包包說可以放生我了嗎？」但她還是盡心盡力幫好姊妹，靈機一動從自己的牛仔褲上剪下一塊，大小正好縫補在包包上的大洞，同時她用不同顏色的線做為補線，不規律卻有童趣設計感，彷彿賦予了包包新生命。
【同場加映】內地劣跡藝人名單疑曝光 網上瘋傳25位大明星遭殃趙薇列嚴懲之首（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+27
賀軍翔「重男輕女」言論被網友鬧爆 台女星為求子叫老公生食青蛙小S微博感謝國台辦不是台獨 留言即轉風向：回來吧徐熙娣小S徐熙娣「國手」風波消失1個月後首發聲：想過退出不主持節目了李嘉欣家姐離婚後改嫁10億「眼鏡大王」 細數嫁入豪門姊妹花東京奧運｜內地男星逆風操作撐小S 強調「國手」是台灣人文化東京奧運丨小S蒲頭微博澄清「我不是台獨」 遭要求同步在IG解釋
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】