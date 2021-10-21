小S徐熙娣「國手風波」後零收入？好友賈永婕10字留言意外漏口風

台灣女星賈永婕20日曬出幫忙縫補包包的照片，圖中的包包看得出來已經使用很長一段時間，皮革的地方充滿紋路，帆布則已經有了歲月的痕跡，有網友一眼認出這是小S的Paul Smith帆布包，訝異以小S的高年收，竟然會一個包包背將近10年，甚至破了大洞還要補，賈永婕幽默回覆網友：「她說她最近沒有收入了！」



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小S委託賈永婕幫忙補包，賈永婕看著大洞忍不住吐槽：「我聽到包包說可以放生我了嗎？」但她還是盡心盡力幫好姊妹，靈機一動從自己的牛仔褲上剪下一塊，大小正好縫補在包包上的大洞，同時她用不同顏色的線做為補線，不規律卻有童趣設計感，彷彿賦予了包包新生命。

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