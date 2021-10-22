鞏俐被爆退出新加坡籍改中國籍　曾霸氣回應爭議：個人的一個選擇

內地近日整頓娛樂圈，令人人自危，更瘋傳「限籍令」，而謝霆鋒早前在接受央視訪問時就率先表態：「我在香港出生，所以我本來就是一個中國人，其實我已經在申請退掉加拿大國籍了。」日前有報道指鞏俐已經申請退出新加坡國籍，並申請改回中國國籍，掀起網民熱議！



日前有報道指鞏俐已經申請退出新加坡國籍，並申請改回中國國籍，掀起網民熱議。（視覺中國）

謝霆鋒早前在接受央視訪問時率先表態：

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現年55歲的國際影后鞏俐當年被名導張藝謀發掘後展開演藝生涯，多年來經典作無數，憑着精湛的演技頻頻獲獎，稱霸海內外，成為成就最高的華人女演員之一。鞏俐在1996年閃嫁富商黃和祥，並於2008年11月入籍新加坡，但兩人最後在2010年離婚，即使鞏俐後來在2019年與法國電子音樂大師Jean-Michel Jarre再婚，但依然維持新加坡國籍。

鞏俐在2019年與法國電子音樂大師Jean-Michel Jarre再婚，但依然維持新加坡國籍。（視覺中國）

其實自鞏俐加入新加坡國籍以來，一直飽受爭議，但她曾在接受訪問時霸氣回應：「我覺得那個沒有什麼必要吧，個人的一個選擇吧。」而婚後隨老公定居法國的鞏俐，在今年8月回國，除了擔任第十一屆北京國際電影節評委會主席之外，近日就同拍檔趙又廷到各地宣傳新戲《蘭心大劇院》，如今鞏俐被爆申請退出新加坡國籍，並改回中國國籍，不少網民都猜測她是為了方便之後在內地發展。

鞏俐曾在接受訪問時霸氣回應國籍問題，並指是個人選擇。（影片截圖）