章小蕙戴30卡巨鑽參觀珠寶展　睇中過億鎮店之寶：真想把它捧回家

現年58歲的章小蕙（Teresa）淡出娛樂圈多年，近年轉戰內地做KOL，更不時在小紅書分享護膚心得，成功吸引大批粉絲關注。日前章小蕙獲邀在北京參觀一個高級珠寶展，身穿黑色Deep V連身裙的她魅力不減當年，戴上名貴鑽飾後更顯貴氣十足，尤其是手上戴着的鑽戒足足有30卡，相當奢華！



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出身富裕家庭的章小蕙自小已經穿名牌，更曾講過「飯可以唔食，衫唔可以唔買」，雖然她當年被指責敗光鍾鎮濤的家產，但近年已經成功翻身，更憑着分享保養心得大受粉絲歡迎。而章小蕙對珠寶亦頗有心得，她直言被珠寶展上展出的珍貴珠寶所吸引：「鑽石會找到你，鑽石能用它的閃光跟你的眼睛說話，看來我被這三十克拉找到了。」除了手上這隻30卡鑽戒分量十足之外，章小蕙更睇中品牌鎮店之寶Talisman Wonder圓盤，由工匠花了10年時間挑選了691粒、總重270卡的鑽石原石，當中不乏紫鑽、綠鑽等罕見寶石，中央的17卡深黃原石被一圈長方鑽圍着，預估價值超過1億：「真想把它捧回家，放書桌上陪伴我寫字工作，以架子撐起，無框，近距離吸收原石的天地靈氣。有點可惜，是非賣品。」