呂良偉中式風豪宅佈置極講究　超大牡丹圖雕花屏風充滿古典味

現年64歲的呂良偉與現任太太楊小娟結婚20年依然恩愛如昔，呂良偉對太太亦寵愛有加，人前人後都十分甜蜜。楊小娟不但全力支持老公發展事業，持家有道的她還將屋企打理得井井有條，她更不時在社交平台大曬兩人在香港的豪宅，相中所見大屋以中式風格為主，裝修及擺設都甚有品味，家中掛滿了名畫，尤其是客廳牆上的超大幅牡丹圖特別搶鏡！



大屋以中式風格為主，裝修及擺設都甚有品味，家中掛滿了名畫，尤其是客廳牆上的超大幅牡丹圖特別搶鏡！（IG@mayyangxiaojuan）

近年呂良偉主力在內地發展，兩公婆更趁着工作空檔周圍遊山玩水，不過早前他們就由內地返港，闊別一年返到屋企，楊小娟特別花了幾日時間修花剪草，重新佈置兩人的愛巢。鍾意花花草草的楊小娟在家中擺放了不少花及盆栽，處處都可見心思，而入門玄關位就設有雕花屏風、木雕、青花瓷等等，充滿古典味。過往呂良偉同太太不時邀請圈中好友到家中作客，客廳空間十分闊落，就算是容納十幾人都完全沒問題，而飯廳位就有水晶吊燈及一大張圓枱，非常適合好友聚會。

呂良偉同太太不時邀請圈中好友到家中作客，客廳空間十分闊落，就算是容納十幾人都完全沒問題。（微博@呂良偉Ray）

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呂良偉與現任太太在1998年的一場飯局上認識，比他細15年的楊小娟在內地經商多年，在政商界都人脈甚廣。有傳當年因為投資房地產搞到負資產的呂良偉全靠太太支持才成功翻身，縱橫商海多年的楊小娟為老公提供了很多投資意見，而呂良偉亦曾大讚老婆投資眼光獨到從無失手，外界估計呂良偉身家已達數十億！