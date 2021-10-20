黎瑞恩18歲大女中學畢業　眼大大似足媽咪愈大愈靚女

現年48歲的黎瑞恩（小恩子）自從2014年與前夫曾智明離婚後，獨力照顧一對仔女曾凱栭（Sheree）及曾浩儒（Tyrone）。日前大女Sheree中學畢業，小恩子在社交平台Post出囡囡的畢業照，並寫道：「光陰似箭眨吓眼你已經中學畢業，希望你每一個重要嘅時刻，我都可以同你一齊分享啦。#媽媽的心聲 #幼稚園、小學、中學 #青春可貴、珍惜 #精彩旅途等緊你 #好快甩難。」



黎瑞恩大女曾凱栭（Sheree）中學畢業。（Facebook@黎瑞恩VivianLai）

小恩子曬出幾張囡囡的童年照，還有一家三口的合照，現年18歲的Sheree笑容甜美，眼大大似足媽咪，不少網民都留言大讚她愈大愈靚女！Sheree亦遺傳了媽媽一副好歌喉，她曾在IG分享自己的翻唱歌，聲線溫柔甜美。當年小恩子離婚時，一對仔女只有9歲同7歲，雖然小恩子成為單親媽媽，但依然十分痛錫囡囡同囝囝，三母子感情深厚！

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