金宣虎有望翻生？網民熱議韓國娛圈最大禁忌　迫墮胎、騙婚非底線

近日在韓劇《海岸村Cha-Cha-Cha》（海岸村恰恰恰）中飾演「洪班長」的韓國男星金宣虎，在劇中暖男的形象及精湛的演技，吸引了不少粉絲。不料，隨著人氣逐漸高漲，金宣虎卻被前女友爆料，控訴他墮胎、騙婚等渣男行為，讓形象瞬間受挫，也使得未來的演藝生涯被畫上未知數。



然而韓星被封殺的標準到底為何，更是引起眾人關注，對此則有網友發文詢問「韓星犯什麼錯是真的會被完全封殺？」，文章曝光後也引發討論。

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原PO於PTT中發文表示，近日因為金先生的關係，讓自己再次感受到韓國市民對於韓星的期望很高，所以當爆出負面新聞時總會被討論得很熱烈，不過自己卻有個疑惑，像是曾有吸毒、毆打女友、出軌及桃色陷阱等狀況的明星，還在圈內活動的大有人在，也有一些在事件發生後完全不受影響也沒被抵制，且仍然十分火紅的藝人。

此外則有一些是慢慢回歸又再度接演熱門電影的人。對此原PO也困惑地詢問網友「那真的有明星是犯錯後就完全被封殺，再也沒出來過的嗎？大概又是做了什麼？ 還是說真的看性別，女生有醜聞就真的宣告結束」

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貼文一出，釣出許多網友回應，眾人紛紛點出「逃兵」在韓國演藝圈當中算是最大禁忌之一，甚至可能被永久禁止入境韓國「逃兵」、「男生的話大概只有逃兵吧」、「入美籍躲兵役，直接永久禁止入境」、「除了重大刑案外，大概就兵役問題最嚴重」、「逃兵，真的這個最嚴重，其他過了就當沒回事」、「躲兵役移民直接被國家封殺不能入境啊」。

不過仍有網友指出，有些藝人儘管有逃兵問題還是大獲粉絲支持「可是MC夢逃兵，回歸作品跟演唱會還是支持度很高耶」、「印象中PSY好像也有逃兵問題，但現在還是可以看到他」、「張赫、宋承憲逃兵役現在還是大咖」

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其中，也有不少網友認為在韓國娛樂圈當中，人們對於男女星犯錯的容忍度相當不平等，因此許多女星只要一犯錯就會直接被封殺「女生大概酒駕就結束了」、「同等醜聞女生大概都很難回來就是」、「女生欺凌就會直接GG了」、「性別正確的話什麼都能爬回來」、「是女的真的就會犯了錯被完全封殺了的意思」、「看下來韓國真的對女生好苛刻，欺凌就再見了」、「女星的話只要一次酒駕就夠了，男星需要好幾次酒駕加吸毒」。

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