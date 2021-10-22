金宣虎粉絲發起請願信反對偶像退出　連署數字僅X萬反映人氣插水

35歲金宣虎近來遭前女友控訴騙婚、勸誘墮胎，形象全毀，他時隔3天後終於在20日出面致歉，也遭節目、代言切割，遭《兩天一夜》開除。對此，粉絲們則在網路上發起「反對金宣虎退出」的抗議連署，經過一天僅有1萬8千名粉絲參加，人氣已大不如前。



金宣虎昨天出面發表道歉，坦承對女方做出傷害行為，道歉後劇組、代言紛紛與他切割，同時也被遭綜藝節目《兩天一夜》開除。

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對此，有粉絲相當不捨，因而在網路上發起請願書，以「反對金宣虎退出」為題發起連署，內容提到「藝人雖然比一般人可以攀升到更高的位置，但他在成為藝人以前，也跟一般人一樣都是普通老百姓」，希望製作單位能讓六人（包含金宣虎）繼續走下去。

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據悉，這個請願活動將維持一個月，經過一天時間，截至21日下午為止已累計約1萬8千多名粉絲連署，此事件也在韓國論壇引起不少話題，該請願頁面也湧入近千萬名網友砲轟：「這些粉絲到底有多瘋狂」、「回來互相嘲諷拍綜藝？呃，光是想想就起雞皮疙瘩」、「我不想見你...請下車」、「為時已晚，好人形象已經回不去了」、「你不認為讓觀眾看到一個叫人流產的男人很苛刻嗎？」，還有網友酸說「如果你想見金宣虎，印一張照片貼在客廳啊」、「一定有數百人借來身分證參加請願活動」、「哇...所以犯罪份子才一次次出來，是請願的，哈哈哈」、「哈哈，粉絲剩一萬多人」。

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