金宣虎前女友真正身份曝光　35歲崔英雅天氣主播出身長相甜美

現年35歲的韓國男演員金宣虎，早前捲入疑強迫前女友墮胎後秒分手、與螢幕形象相差甚大兼常常大罵導演及對手演員的醜聞受到巨大爭議，一連被多個廣告商割席後，金宣虎神隱兩日後，於今早（20日）發聲明交代事件，不但承認自己是「K某男演員」，更坦誠自己向女方造成傷害，並向外界道歉。金宣虎辛苦建立多年的形象隨即在一瞬間崩塌，而那位被他傷害得遍體鱗傷的前女友，被隨即傳媒起底踢爆真正身份，引起外界關注。



金宣虎今早（20日）親認自己是「K某男演員」兼承認向女方造成傷害，辛苦建立多年的形象隨即在一瞬間崩塌。（Instagram：@salt_ent）

金宣虎疑迫前女友墮胎渣男事蹟曝光形象盡毀 一文睇清完整時間線

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據韓國傳媒《SPOTV NEWS》報道，金宣虎的前女友是一位長得漂亮、在電視圈具有影響力的網紅。據悉，她曾於2000年代末到2010年代中活躍於電視螢幕前，亦是電視圈中出名外貌出眾的才女，但她現時已經轉行從商，同時亦在網絡具有知名度成為一名網紅。前韓國知名娛樂記者李鎮浩昨日（19日）在YouTube直播中表示，若金宣虎的前女友公開身份，定必會對金宣虎的事業和形象造成極大打擊，相信她亦來頭不小。

金宣虎的前女友身份被指是曾擔任天氣主播的崔英雅。（網上圖片）

傳媒爆出金宣虎的前女友曾活躍於電視圈後，網民隨即不斷希望找出其真正身份，現時矛頭更直指一名曾擔任氣象主播（即天氣女郎）、現年35歲的崔英雅（音譯최영아）。崔英雅於2009年在YTN電視台擔任天氣主播，並於2010年10月至2013年在KBS電視台擔任天氣主播，與報道中提及的時間脗合，而爆料者提到曾與金宣虎一同領養的小狗用了彼此的名字取名，而崔英雅現時養的寵物狗名字正正就叫做「虎雅（호아）」（金宣虎的虎「호」、崔英雅的雅「아」），與金宣虎的名字非常相似。

崔英雅現時養的寵物狗名字叫做「虎兒」，與金宣虎的名字非常相似。（網上圖片）

另外，崔英雅曾經有過一段婚姻，她於2013年與年長四歲的企業家朴英植結婚，但婚姻只維持了大約4年，兩人於2017年左右離婚。崔英雅離婚後開始在網上經營名為「I AM YOUNGAH」的時裝和美妝生意，然而，她原本設定為公開的Instagram帳號卻突然變成私人賬號，更加令人懷疑她就是事件中的女主角。

崔英雅曾經有過一段婚姻，她離婚後開始在網上經營名為「I AM YOUNGAH」的時裝和美妝生意。（網上圖片）

金宣虎今早發聲明承認曾與A女交往過：「因為交往過程中，我的過錯與不夠深思熟慮的舉動，造成那位的傷害」，也表示「我想與那位直接見面道歉，現在還沒有給過正式的道歉，還在等待時間，首先先透過這篇文章，真心向那位道歉」。

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「我要揭發大勢演員K某雙面人和不要臉的事情」的長文重點：

1. K某男演員與前女友2020年初交往，目前已分手4個月（2021年6月分手），交往期間有避孕，但一次男方要求內射，女方認為在安全期而答應，最後懷孕。

2. 女方於去年7月懷孕，孕期6、7周肚子脹痛的情況下，男方知道都堅持問「可以射在裏面吧」，要求發生性行為。

3. 男方知道女友是很難再懷孕的體質，卻以「如果把孩子生下來，就要賠償9億韓元的違約金」為由要求對方墮胎。

4. 男方非常熱愛演戲，年少時貧困因此對金錢很執著，深怕生下小孩影響事業，因此以要賠償9億廣告違約金、會讓父母吃土等理由要求女方墮胎，並直接表示孩子生出來無法愛他，但女方最後得知根本沒有違約金一事。

5. 男方流淚答應2年後要結婚，甚至明年準備同居，更打算介紹父母等話術，以「精湛演技」讓女方同意墮胎。

6. 女方做墮胎手術時，他找了他舞台劇唯一的演員好友做女友監護人假裝是孩子的爸爸，事後僅匯了200萬韓元手術和住院費用。

7. 女方墮胎後態度產生巨大改變，就以拍戲為藉口，用各種敏感的情緒刺激着女方，並從未向女方道歉或反省，最終僅以電話單方面提分手。

8. 去年底男方表示被《D社》影到兩人戀愛證據，更親自把女方電腦和手機裏有他的照片都刪掉，也要女方把對話紀錄都刪了，女方懷疑對方試圖抹去與自己交往的證據，因此備份自保。

9. 男方從去年年底開始爆紅，女方指他開始拍廣告後臉皮就變厚了。

10. 男方人前人後一個樣，在綜藝節目（疑為《兩天一夜》）上曾因突然生氣大吼失態，其實是本性。

11. 男方私下偷罵導演、編劇與演員，電視上說尊敬，私底下說前輩演員很一般。覺得演出的劇名太一般，要求更名，公司說如果不改的話不會讓他演。

12. 男方去年拍攝的電視劇（疑為《Start-Up》）覺得很幼稚，對角色也不滿意，但大紅了之後才感謝導演說拍出他的人生代表作。說對手女星不是他的菜、評論對方外貌，而且對方的演技很差、很過氣，但現在看訪問又展現很甜蜜的形象。

13. 男方罵女配角很醜、很土，別的男配角很沒教養，之前的戲劇大部分都有女演員主動示好，有個長得不怎樣的女星向他告白被他拒絕。

14. 男方形象是很愛護粉絲，但收到粉絲送的iphone並不是感謝，而是擔心被裝偷聽器。

15. 對於節目上的哥哥送出的或收到的韓牛套組、收到的花束一點都不感到感謝，信沒讀就丟了。

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