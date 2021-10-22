金宣虎朋友原打算向《Dispatch》爆料：前女友文章有男方委屈部分

35歲金宣虎上位之時捲入桃色風波，被前女友爆料威逼墜胎等，形象大插水。一名自稱是金宣虎朋友的網民「ungkok_0」，早前揚言將於25日爆料，但隨着多日來立場反覆，他今早（22日）再發文表示將不會爆料，但坦言金宣虎有很多委屈的地方。



該網民自稱是金宣虎朋友，亦認識金宣虎的前女友，原本預告會於25日爆料，但連續幾天卻反覆說法。今天他再於IG發文向大眾道歉，解釋由於需時了解自己可能遭受的法律不利，所以才預定25日爆料。他亦講到事實上收到了《Dispatch》的卡片，原本打算今天提交材料。不過由於自20日起收到不少威脅，所以他最終決定放棄爆料。

金宣虎朋友原來打算25日爆料，但現時已決定不加入事件。（IG/@ ungkok_0）

該網民表示雖然決定不爆料，但他表示自己想揭露的並不是女生的過去及有關金宣虎所屬公司的陰謀論等，只是想公開爆料中錯誤的部分。他講到前女友的爆料文有很多錯誤的地方，金宣虎受到委屈的部分也很多。不過既然雙方已經和解，他也決定不以第三者加入事件。

朋友表示金宣虎在前女友的爆料文中，有不少被扭曲的地方。（IG/@seonho__kim）

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