星空下的仁醫｜鍾嘉欣演醫生專業壓場感十足　視后級演技好評不斷

由鄭嘉穎、馬國明、鍾嘉欣、周家怡、羅子溢等主演的無綫（TVB）台慶劇《星空下的仁醫》演員陣容強勁，劇集以兒科醫生作為題材，當中Amos（馬國明飾）、阿焚（鄭嘉穎飾）及章以芯（鍾嘉欣飾）組成的「安妮三人組」大受歡迎，除了鄭嘉穎同馬明兩大視帝鬥戲精彩之外，闊別熒幕三年的鍾嘉欣表現專業，演出獲一致好評！



Amos（馬國明飾）、阿焚（鄭嘉穎飾）及章以芯（鍾嘉欣飾）組成的「安妮三人組」大受歡迎！（影片截圖）

曾是TVB當家花旦的鍾嘉欣婚後淡出幕前，雖然之後她曾參演2018年劇集《再創世紀》，但只是客串演出，而自從誕下第二胎後幾乎絕跡幕前的她，在去年回歸拍攝新劇《星空下的仁醫》，飾演一位心胸肺外科醫生。劇中鍾嘉欣一出場就全副武裝入手術室，雖然戴上口罩後只看到她的雙眼，但凌厲的眼神壓場感十足，而且全程表現冷靜淡定，用英文講醫學名詞時發音好聽亦十分加分。

嘉欣在劇中認真做手術個樣真係好Charm！（IG@chungkayanlinda）

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而鍾嘉欣在與小朋友演對手戲時就切換到溫柔Mode，眼神充滿母愛，不少觀眾都大讚已為人母的她演繹這個角色更加得心應手，演技有明顯進步，既可冷靜處理突發病況，又有親切溫柔的一面。在工作上表現專業的章以芯，與兩位相識多年的好友Amos及阿焚相處時就表現出搞怪活潑的一面，而鍾嘉欣在不同的情景下都完美演繹出角色當下的表情同語氣，好評不斷！

鍾嘉欣在與小朋友演對手戲時就切換到溫柔Mode，眼神充滿母愛。（影片截圖）

在工作上表現專業的章以芯，與兩位相識多年的好友Amos及阿焚相處時就表現出搞怪活潑的一面。（影片截圖）

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鍾嘉欣去年由加拿大返港拍攝新劇，但因為疫情關係要與老公及一對仔女分隔兩地，當時她曾接受訪問表示由於她定居加拿大，如果返港拍戲要離開屋企很長一段時間，所以可能十年後才會拍下一套劇，因而傳言她決定息影。不過近日鍾嘉欣就親身否認傳聞：「我從來都冇話過《星空下的仁醫》係我最尾一部戲，其實來日方長，有咁多時間，我都唔知道嚟緊嘅生活會係點樣，亦都唔知道嚟緊會做啲咩製作，其實最緊要都係時機、劇本，總之天時地利人和，樣樣嘢都夾齊晒，我應付得到嘅話，咁我一定會拍返戲嘅。」鍾嘉欣曾多次與視后之名擦身而過，成為不少觀眾心中的遺憾，不過今次她在新劇中的表現大獲讚賞，絕對是視后級演出！

鍾嘉欣否認息影傳聞。（影片截圖）