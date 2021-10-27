專訪｜高層相繼離去造成煩惱　曾志偉：我以為好多人同我並肩作戰

曾志偉回巢無綫已超過半年的時間，作出最大的改變當然是TVB的綜藝節目，而曾生自己本身也是綜藝主持的巨匠之一，《獎門人》系列深入香港觀眾心中，但原來他也曾經對此節目有所困惑，更因此決定作出改變。



作為大家的「獎門人」，曾生回巢TVB後首要任務就是改變綜藝節目，但隨著公司的轉變，已不再設有局限，他說：「我自己綜藝出身，我同祖藍返嚟係將TVB綜藝盡力做，隨住人事變動，所以你見到無端端呢八個月我又升咗職，慢慢我自己返嚟唔剩止要做好綜藝。 我最希望將成個TVB一隻咁大嘅巨輪，能夠用而家呢個年代嘅方法令到佢更快速向前行，呢個先至係我最大嘅任務。」

曾志偉在今次訪問大談自己對樂壇的看法。（葉志明攝）

曾生用東方快車來比喻TVB，「呢架快車係以前嘅年代，而家仲喺歐洲行緊， 只不過外貌冇變，裡面嘅嘢已經現代化咗。同樣喺TVB，TVB係一個咁大嘅內容平台，有55年嘅存庫喺度，有咩電視台喺全世界裡面有3千幾個員工架呢？其實好值得去保留呢個巨物，咁呢個龐然巨物點能夠喺而家呢個年代仲向前行緊，仲希望前領緊呢個地位嘅話呢， 就需要唔同崗位擺返啲啱嘅人，與時並進。呢個係我自己起呢個藍圖，將啱嘅人選擺返喺啱嘅位。」曾生說。找齊人腳，便成為了他現時比較急切的任務。

隨著這半年TVB的人事變動，李寶安、余詠珊和杜之克相繼離開，曾生表示絕對會有所影響：「當初我以為好多人同我並肩作戰，咁多人事變動就變咗唔夠人手，係唔夠決策嘅人手，以前七人人小組，變咗兩、三人小組，好頭赤。但係既然係咁唯有接受現實，搵一啲你覺得理想嘅人選返嚟代替，走嘅理念大家相同，我覺得都仍然樂觀嘅。」

曾志偉認為年輕化是必然的事。（葉志明攝）

曾生最為人熟知的綜藝節目，一定是《獎門人》系列，不過原來曾經他也質疑過自己，並作出改善，他說：「我自己做獎門人，我以前都係以娛樂性，TVB叫我嚟無論如何星期日做返個好收視嘅綜藝節目，多啲人睇，開心嘅，咁獎門人畀多啲獎品大家，玩個節目開心喇。咁我做完第一集之後，發覺出街好多家長拖咗個四、五歲小朋友，唱住歌畀獎門人聽，『數百萬當係碎銀』，好開心。嗰時我發覺，點會數百萬當係碎銀？我點會教啲細蚊仔講呢啲嘢？唔得！我發覺我自己有問題，第二年我就改咗隻歌『I love you & You love me每個禮拜一次 我愛你』，小朋友應該唱呢啲歌架嘛。呢啲就係我哋做節目之餘，我哋要關心，節目變咗老少咸宜，家長就會放心小朋友去睇，因為佢知道我哋係發放正能量畀啲小朋友，佢唔會喺節目學壞。

香港人一定睇過。（節目截圖）

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