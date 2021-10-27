與汪東城傳緋聞多年網友辛辣提問　炎亞綸零避諱14字正面回應

台灣藝人炎亞綸最近作客YouTuber黃大謙的頻道，面對網友留下的酸言酸語，他都完全不避諱更非常大方地回答，再次令二人成為話題人物。有見及此就有網友在他的社交網站留言：「可是其實你喜歡大東吧？」，再次勾起二人傳緋聞的舊事，而一向做自己的炎亞綸當然無懼這個辛辣問題，更對此作出正面回覆：「自宇宙大爆炸以來從未發生的事。」否認絕無此事。

炎亞綸作客YouTuber黃大謙的頻道。（影片截圖）

炎亞綸就緋聞一事作出正面回應。（網上圖片）

事實上，炎亞綸已經不是第一次對這段緋聞作出回應，只是是次的回應比較清晰而已。在2019年的時候，他出席綜藝節目《吐槽大會》時，自己在節目上講道：「《浪費》這首歌確實是和我有關係，但和大家想像的那個人沒有半毛錢關係。所以CP粉你們別再腦補了，不要浪費你們的想像力，我的生活比你們想像中精彩多了。」

炎亞綸曾被傳暗戀汪東城。（炎亞綸﹑汪東城微博圖片）

正因為《浪費》這首歌令炎亞綸同汪東城的緋聞愈傳愈烈，當時有傳林宥嘉主唱的《浪費》，其創作靈感是取自炎亞綸的一段感情故事，其中一句歌詞寫到「多久了我都沒變，愛你這回事整整6年」，屢傳炎亞綸曾經暗戀過汪東城有6年之久。如今他本人再對該段緋聞作出澄清，看來事件可以告一段落了。

炎亞綸叫大家不要浪費想像力。（炎亞綸微博圖片）