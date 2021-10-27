迪麗熱巴新劇預告片男主搶曬FO　任嘉倫壯碩肌肉被質疑「裝假狗」

在年初回歸拍攝玄幻劇的內地女星迪麗熱巴，已拍畢的劇集《馭鮫記之與君初相識》近日在官方微博播放最新預告片。在片中展露純熟演技的她固然是焦點，但男主角任嘉倫露肌演出更吸目光，但近日他就被網友質疑是「裝假狗」上陣的，懷疑其壯碩胸肌同六舊腹肌其實是「肌肉衣道具」，引來不少網友討論。

迪麗熱巴﹑任嘉倫的新劇《馭鮫記之與君初相識》近日播出最新預告片。（《馭鮫記之與君初相識》微博圖片）

從預告片中可見，任嘉倫飾演的角色其實帶有「人魚」的特性，所以他不時需要裸露上半身示人。在一幕他從水中浮出檯面的畫面可見，任嘉倫的壯碩肌肉相當吸睛，無論胸肌﹑腹肌﹑二頭肌等線條明顯，從側面看身材還很厚實，整體身材非常好。

任嘉倫身材超壯碩。（影片截圖）

而看似壯碩的肌肉則被網友質疑其實是穿「肌肉衣道具」呈現出來的效果而已。事關有網友挖出劇組拍攝的花絮片看，發現披上白衣露出低胸線條的任嘉綸，脖子上有一道明顯的痕跡，與臉上的真實皮膚色截然不同，細看之下形成強烈對比，而當時背景疑是一處水湖，令大家猜測他應該是在拍攝從水中浮出檯面的戲份。因此不少網友都嘲諷劇集製作廉價，直言畫面看起來好劣質太違和了。

其實所謂的「肌肉衣道具」早已在網絡上盛行售賣，翻查知名購物網站得知「肌肉衣道具」有多種款式，連皮膚顏色都可以自由選擇，價錢從30人民幣到900人民幣不等。

任嘉倫被質疑穿「肌肉衣道具」。（微博圖片）

近年除了流行「肌肉衣道具」之外，還有專以女士設計的「假屁股墊」，而女星楊冪曾在去年的時候就被質疑過穿「假屁股墊」。事關有細心的網友發現，指她出席某個頒獎典禮的時候，臀部位置有不自然的形狀突起，乍看之下似足有兩塊東西藏在內裡，所以引起大家質疑她穿了豐臀專用物。

而知名購物網站上亦有售賣多款豐臀墊，主打「無痕﹑自然﹑翹臀」，價錢從20.9人民幣到 600人民幣不等。

楊冪被質疑穿「假屁股墊」。（楊冪工作室微博圖片﹑微博圖片）