響應「限娘令」政策徹底改變？　鹿晗剪長髮新髮型被讚有男人味

一向以中長髮示人的內地男星鹿晗，過往在髮型上塑造不同造型，特別是中分髮型最令人印象深刻。而早年更傳出他因拒絕剪去長髮，所以拒接拍電影《少年的你》，後來該電影就找來易烊千璽主演，而且電影更紅遍兩岸三地。

鹿晗的中分頭絕對是他的招牌髮型。（視覺中國）

招牌長髮留了多時的他，近日就被發現原來已經換了新髮型，以平頭短髮裝示人，他更一連拍攝兩張照片上貼社交網站表示：「短點兒是涼快。」整個人看起來清爽許多，更突出他精緻的五官，更少了從前的陰柔氣息，整個人看起來更男人了。而不少網友都對他的新髮型有讚無彈，揚言更有男子氣慨之餘，年齡上雖然已經31歲，但依然充滿少年感，絕對是「凍顏男神」。

鹿晗剪去長髮新髮型被讚更有男子氣慨。（微博圖片）

未知鹿晗是次決定剪去長髮是不是響應想去「娘化」，事關早前內地官媒多次針對花美男偶像作出批評，指出他們陰柔甜美的外型是「娘炮化」缺乏陽剛味，強調這一些是「畸形審美」。隨之有多位男偶像就被發現在妝容﹑服裝等上作出改變，就好似偶像組合INTO1的隊長劉宇被發現拋棄「娘妝」，以簡單自然的妝容示人，而且穿衣風格簡單乾淨，整個人多了陽剛氣息，還有蔡徐坤一改小白臉氣息，在社交網站上貼一張留鬍鬚的素顏自拍照大曬男人味，男偶像的改變讓不少網友激讚有硬漢Feel，同時令大家認為新政策似乎奏效。

蔡徐坤留鬚玩自拍大曬男人味。（視覺中國﹑微博圖片）