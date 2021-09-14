蔡徐坤被配圖是「娘炮藝人」　黃景瑜李現被力推真男人代表

最近內地官媒多次針對花美男偶像作出批評，指出他們陰柔甜美外型「娘炮化」缺乏陽剛味，強調這一些是「畸形審美」，甚至用作蔡徐坤﹑鹿晗的照片作出配圖點評，引來不少討論。然而，在這一種情況下，有網友就指出在90後男明星當中有多位是值得學習的真男人，在他們身上見證了何為陽剛氣息，現在讓我們一起來看看吧！



蔡徐坤同鹿晗一直被網友指是「娘炮」藝人。（視覺中國）

現年28歲的黃景瑜在網友心中就是真男人的代表之一，喜愛運動健身的他擁有壯碩肌肉，再加上187CM的高挑身材，整個人荷爾蒙爆棚非常有陽剛氣息。另外，在近年接拍的影視作品中，他多參演軍旅題材的作品，挑戰不同種類的軍人特色，充分展現身為軍人硬浪的行為﹑勇往直前的鮮明特色，包括《維和防暴隊》﹑《紅海行動》﹑《愛上特種兵》等，令觀眾印象深夜。

另外，髮型不花俏乾淨俐落的他，即使上綜藝節目都不介意素顏示人，在鏡頭前盡現自己最真的容貌，而且在各種高難度動作挑戰中，他不畏懼怕勇往直前，這一些自信讓不少網友激讚他夠真男人。

黃景瑜曾參演多部軍旅題材影視作品，左圖是他素顏上綜藝節目。（微博圖片﹑《愛上特種兵》微博圖片）

另外，髮型不花俏乾淨俐落的他，即使上綜藝節目都不介意素顏示人，在鏡頭前盡現自己最真的容貌，而且在各種高難度動作挑戰中，他不畏懼怕勇往直前，這一些自信讓不少網友激讚他夠真男人。

而比黃景瑜大一歲的李現亦是網友心中荷爾蒙爆棚的男藝人，一直保持俐落短髮示人的他，自出道起就多出演硬朗的角色，展現不同時代男人應有的魅力，好似《睡在我上舖的兄弟》﹑《建軍大業》﹑《河神》等。另外，喜愛運動的他擁有精壯身材，更不時被網友捕捉他現身球場打籃球，私下打扮更簡單乾淨，即使自拍都不開濾鏡，沒有做作式的拍照行為，讓大家印證他男人氣息滿滿。

李現私下打扮自然不做作。（《河神》微博圖片﹑微博圖片）

還有童星出身現年只有21歲的吳磊，一向給人形象是乾淨俐落的男明星，在近期即將播出的電影作品《我和我的父輩》中，他出演的軍人角色讓不少網友激讚他慢慢蛻變成為真男人。

作為小鮮肉男星的他，不怕辛苦更親自上陣拍攝騎馬戲，在過程中意外發生槍械發射事故，導致他臉部受傷。當下他只是作簡單的消毒，強忍着再繼續進行拍攝，直到拍攝結束才前往醫院進行治療。從劇組播出的花絮片可見，當下受傷的吳磊勇敢着，還同工作人員講一句說話：「收東西吧沒事兒，真沒事兒是我的問題。」還一邊治療時一邊揚言：「我很快可以再來。」言行舉止特別真男人。所以網友直指吳磊真的長大了，已經變成一位鐵血真男人。

吳磊長大後愈來愈男人。（微博圖片）

另外，有「懷柔王子」之稱的白敬亭，一出道給人形象是斯文奶油小生，但近年他似乎改變自己，努力鍛鍊身體讓自己變得壯碩，還在積極參演多部充滿正能量展現男子氣息的影視作品，包括《榮耀桌球》﹑《你是我的城池營壘》等，展現不同男人魅力，讓觀眾們甚是喜愛。而且在私下打扮中，白敬亭走的的簡約路線，還不時曬運動照片，在秀氣的外表下原來肌肉發達，充滿男子氣慨，讓大家有明顯的反差感。

白敬亭愈來愈大隻。（《你是我的城池營壘》微博圖片﹑白敬亭微博圖片）