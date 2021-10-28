59歲陳秀雯轉型做香薰治療師　不排除復出拍劇：遇到啱嘅先做

現年59歲的陳秀雯曾是80、90年代當紅花旦，但自從2019年ViuTV劇集《教束》後，她已經甚少公開露面。近日陳秀雯獲好友鄭丹端（阿旦）邀請擔任YouTube Channel《健康旦》的嘉賓，兩人在節目中除了大談相識經過之外，已經轉型做香薰治療師的陳秀雯還分享了不少專業意見，更談及自己決定創業的原因。



近日陳秀雯獲好友鄭丹端（阿旦）邀請擔任YouTube Channel《健康旦》的嘉賓。（YouTube影片截圖）

陳秀雯透露大約在十多年前開始對香薰精油產生興趣，她更花了近一年時間學習相關課程，最後成功取得香薰治療師的文憑證書。不過陳秀雯直言起初並沒有想過發展成事業：「其實最主要係我自己用，有時啲朋友圈子知道我用，又覺得用得幾好，之後有問題就走嚟問我，整下整下個圈子咪愈放愈大，甚至乎有粉絲知道我做呢樣嘢會問買唔買到我啲嘢，所以我咪整咗個網頁出嚟囉，叫佢哋上去睇下，有咩啱我咪寄畀佢囉。」之後她再慢慢拓展成網上店舖，搞得有聲有色！

陳秀雯還送了自家製香薰給阿旦。（YouTube影片截圖）

麗的電視出身的陳秀雯，曾拍過不少經典作品，包括《再見艷陽天》、《壹號皇庭》、《再見亦是老婆》、《馬場大亨》等，演技備受肯定，亦為她帶來不少代言工作。不過陳秀雯事業順利，感情方面就經歷婚姻失敗，1980年她與同樣是演員的林國雄因合作拍攝劇集《驟雨中的陽光》而擦出愛火，兩人拍拖幾年後結婚。1990年林國雄退出幕前從商，但由於經營不善，不但將陳秀雯的片酬花光，他更四處借錢周轉，不過面對巨額債務和經濟壓力的他借完錢後就人間蒸發，留下爛攤子給陳秀雯。陳秀雯當年曾被貼大字報追債，她的妹妹陳加玲更公開大鬧林國雄，直斥他拖累家姐。

《壹號皇庭》好經典。（影片截圖）

陳秀雯在2019年ViuTV劇集《教束》中飾演副校長。（劇照）

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2011年陳秀雯終於同林國雄離婚，結束這段28年的婚姻。而陳秀雯在2018年參與音樂會演出時就指囝囝已經長大，她準備好復出，後來她接拍《教束》，在劇中飾演副校長，與廖啟智有不少對手戲。雖然陳秀雯近兩年未有再拍戲，但她在節目中就笑言不排除復出：「我只不過係遇到啱嘅先做，我個人就唔勉強嘅，如果嗰樣嘢又啱我，人哋又覺得我啱做呢樣嘢，嗰件事咪OK囉。同埋年齡唔同呢，可能細個嘅時候拍咗啲交到功課嘅（戲），可能因為以前已經經過好多好嘅劇本啦，而家自己嘅體能又唔再一樣啦，真係要遇到覺得自己好有興趣嘅先會再做囉。」