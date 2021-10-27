方媛買手袋問網民意見被窒老公太孤寒　霸氣反擊：他會叫我全部買

方媛（Moka）在2017年與郭富城結婚後，先後誕下兩個囡囡，而她亦專心照顧家庭，不時在社交平台分享日常生活。雖然方媛已經貴為天王嫂，但依然知慳識儉，早前她帶兩個囡囡坐經濟艙飛到上海會合郭富城，不少網民都驚訝於她竟然不是坐頭等艙，大讚她夠貼地。日前方媛到名店Dior Shopping，期間睇中了幾款手袋，不過自言有選擇困難症的她就發文問網民意見。



方媛睇中的Dior Book Tote售價24,500港元，勝在容量大又夠輕便，不過她就糾結揀邊隻色好。（小紅書圖片）

方媛分別孭上各款手袋，並寫道：「最近想找一款大容量帶娃出門好用又好看的包包，試背了一下，藍色不錯，粉色是新款，最後看到一款白色的挎包也很美，選擇糾結症，大家幫我選一下吧！」相中所見方媛睇中了Dior Book Tote，但就不知道揀什麼顏色好，不少網民就笑言貴為天王嫂的她應該All in，完全不需要考慮：「全買，你不差這點錢」、「天啊天王嫂都會糾結兩三萬的包包」，亦有網民的留言態度不太友好：「你老公那麼有錢，不應該那麼摳啊」，對此方媛就回覆道：「是啊，一般我糾結選顏色，他都會叫我全部買，但是這個款還是算了，一個夠了。」不少網民都大讚她的回應既大方得體，又表現出城城對老婆寵愛有加！