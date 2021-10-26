盧慶輝曾轉行做地產近年重返幕前　移居內地15年：在這裏非常安全

現年53歲的盧慶輝當年憑劇集《真情》中唐立生一角而大受觀眾歡迎，但在2001年他突然消失香港幕前，之後他轉往內地發展，並一度轉行做房地產生意，直至近年重返幕前，不過就主要在內地拍劇。近期盧慶輝在內地懸疑刑偵劇《暗房》中飾演主角之一刑警江川，不少劇迷都感嘆他Keep得好！



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盧慶輝當年憑着青靚白淨、官仔骨骨的外形迷倒不少粉絲，除了唐立生一角之外，他在《封神榜》中飾演的伯邑考下場悲慘，同樣令人印象深刻。不過盧慶輝當年上位後緋聞不斷，不但與《真情》中的拍檔彭子晴被傳戲假情真，更曾與梅艷芳、陳德容傳出緋聞，而他唯一公開承認過的女友就是張慧儀，但兩人拍拖未夠一年就分手收場。

在劇集《真情》中飾演唐立生的盧慶輝大受觀眾歡迎。（影片截圖）

盧慶輝當年與《真情》中的拍檔彭子晴被傳戲假情真。（劇照）

重溫過往演出：

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由於負面新聞不斷，令盧慶輝飽受壓力，2001年他毅然到內地發展，並一度息影從商，發展房地產事業，搞得有聲有色。淡出演藝圈十幾年的盧慶輝，在2017年以《賭城群英會》回歸香港娛樂圈，但回歸幕前的他現時以拍攝內地劇集為主，包括《獨孤天下》、《大宋少年志》、《劍王朝》等。

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現時定居內地的盧慶輝，日前接受傳媒訪問時透露已經在內地生活超過15年，目前與家人住在北京：「我非常喜歡這裏，感覺在這裏非常安全，很幸福。」盧慶輝與太太小青因為工作關係而認識，兩人在2011年正式結婚，婚後育有一子，一家三口幸福美滿！