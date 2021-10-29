金宣虎桃色風波後有望復出？　多個廣告重新上架原因曝光

35歲金宣虎早前爆出桃色風波，形象一度大插水。可是繼韓國傳媒《Dispatch》公開12項疑問，反撃前女友慣性說謊等後，似乎網上的輿論逐漸有反轉。近日多個廣告商接連重新上架金宣虎的代言，似乎有望復出？



金宣虎被記者點名是逼前女友墮胎演員K 公司潛水廣告突然被下架

憑《Start-Up》爆紅的金宣虎早前被前女友爆料，指他以結婚餌誘女方懷孕，其後卻要求她墮胎，鏡頭前的善良形象盡毀。在公司未有回應事件前，多個廣告商快速割席，下架金宣虎相關廣告等。可是隨着《Dispatch》的澄清爆料，以及多位工作人員及朋友提出證言，大眾對金宣虎的負面指責有所改變，似乎有洗白成功的跡象。

口罩品牌率先重新上架金宣虎的代言照。（IG/@miima_korea）

近日網友發現已有三個品牌重新上架金宣虎的廣告，其中首先恢復的口罩品牌向傳媒表示，雖然金宣虎有做錯的地方，但爆料者已接受他的道歉，原諒有着重要的價值，所以品牌會事件保持客觀及包容的態度。品牌的決定對金宣虎有望復出與否非常有關外，違約金的問題也備受關注。娛樂記者金鎮浩拍片講到，因合約通常不會加入私生活部分，因此暫時未有任何公司向金宣虎要求賠償，品牌下架的行為只是基於對代言人的信任作出的行動。

現時已有三個品牌再上架金宣虎的廣告，似乎有望復出？（IG/@foodbucket_official）

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