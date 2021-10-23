金宣虎16年好友心痛發文澄清：我活到現在沒遇過比他更善良的人

金宣虎上週爆出桃色醜聞，形象一夜間大插水。風波燃燒至今，除了前女友最原先的爆料文外，網上亦出現各式各樣的正負文章。昨日（22日）一名自稱是金宣虎16年好友的網民心痛發文，澄清金宣虎是比誰都善良的人，更貼出二人的合照做證。



金宣虎朋友原打算向《Dispatch》爆料：前女友文章有男方委屈部分

該網民自稱是金宣虎的大學同學，兩人已認識16年，從她上傳的照片可見，金宣虎還出席過對方的婚禮。她表示一直不敢開口，擔心會對金宣虎造成傷害，但不忍心見到好友人格被毀才決定出面。她在文中形容金宣虎是有禮貌的膽小鬼，性格亦十分內向，出席聚會都要努力融入團體。她甚至講到：「我活到現在沒有看過比金宣虎更有禮貌、善良的人，他是個擔心替他人造成麻煩的人…關於人格的爭議，我感到很傷心，希望能糾正事實。」

自稱是金宣虎16年好友的網民發長文替他澄清人格。（PANN截圖）

撇除迫前女友墮胎爭議，她強調金宣虎沒有刻意的善良人設，網上的惡意造謠令她忍無可忍。她亦希望外界不要再針對或刺激金宣虎，要求他現身開記者會解釋等，因她相信好友這段時間已足夠好好反省。由於她有貼上兩張與金宣虎證明兩人的關係，亦詳細描述金宣虎出席自己婚禮的小插曲等，因此文章現時在網上惹來熱議。

由於有照片等證據，文章現時網上惹來熱議。（PANN截圖）

金宣虎疑迫前女友墮胎渣男事蹟曝光形象盡毀 一文睇清完整時間線

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