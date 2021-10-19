35歲金宣虎捱11年憑《Start-Up》出頭　爆紅僅一年即捲桃色醜聞

韓國男演員金宣虎昨天（18日）爆出桃色醜聞，雖仍未有確實證據及立場，但金宣虎的名字已高掛熱搜超過兩天。35歲的金宣虎去年憑韓劇《Start-Up：我的新創時代》爆紅，可是部分讀者或可能未必認識他。



金宣虎公司潛水一天連發兩聲明回應：正在確認匿名文章真實

金宣虎初出道就有「大學路偶像」之稱。（10asia）

金宣虎2009年以舞台劇出道，天生一張清秀外貌而又有「大學路偶像」之稱。金宣虎直至31歲才踏足韓劇界，並憑出色的演技，通過《Two Cops》奪得2017年MBC演技大賞的新人獎。之後金宣虎曾參與《百日的郎君》和《加油吧威基基2》等人氣劇，但都未有造成話題。直至去年一部《Start-Up：我的新創時代》，金宣虎憑男二「韓志平」一角爆紅，IG粉絲人數直線上升。

金宣虎捱足11年，去年才憑《Start-Up：我的新創時代》爆紅。（劇照）

網友對比金宣虎兩套劇的播出時間，發現剛好是一年。（網上圖片）

《Start-Up》後，金宣虎與申敏兒合作《海岸村恰恰恰》的成績亦相當優秀，可是日前（17日）大結局高收13.322%後，K演員的爆料隨即在網上發酵。有網友發現《Start-Up》的開播日子為2020年10月17日，《海岸村恰恰恰》的大結局則為2021年10月17日，剛好一年的時間亦相當巧合！金宣虎爆紅這一年內，接下13個包括韓國及海外的代言，隨着已有4個廣告先後下架，粉絲擔心萬一金宣虎的確是爆料者提及的演員K，他將會面臨巨額違約金。

金宣虎一年接了超過10個廣告，可見他的人氣和知名度有多高。（La Roche-Posay）

按圖睇下金宣虎一年接左咩廣告？

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金宣虎有份的薄餅品牌已下架相關廣告，現時只剩另一代言人申東燁。（dominostory）

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