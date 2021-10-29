楊洛婷極速修身減42磅　老公Tim未及欣賞：着咗套比堅尼影相畀佢

楊洛婷（Rabee'a）今年6月誕下兒子，時隔四個月周五（29日）已經Fit爆身材拍廣告，修身速度之快令人稱羨，Rabee'a透露自己在坐完月後整整瘦了42磅，問起快速回復身材的秘訣，她說：「始終生完唔敢咁快做運動，就用最舒服嘅方式去修身，做機可以去淋巴、去水、消脂，紥肚就令身型靚。」飲食方面Rabee'a也有自己的一套心得：「以前我好鍾意食飯，而家夜晚就戒飯，食烚菜；戒糖、戒鹽、戒油就好快減到磅，但始終餵緊母乳要有足夠營養，早午餐都一定要食、然後飲好多湯水、食補品，Keep住健康地瘦。」



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老公Tim（Dear Jane主音黃天翱）一直對Rabee'a寵愛有加，問起老公的貼心事，Rabee'a甜蜜指平凡已經很足夠：「老公一直都好錫我，冇辦法佢而家工作好忙但都盡力幫忙，喺屋企都會幫手洗碗、換片、幫小朋友沖涼，已經好足夠。」至於老公會否有什麼獎勵，Rabee'a透露順產Push的次數就是老公要送的禮物量：「我Push咗7定9次，老公已經主動話預備禮物，不過佢太忙暫時仲差我幾份，不過驚喜就不時都有，過時過節都會記得老婆鍾意花！（有冇寫定禮物名單？）我個人唔太物質，又想佢畀驚喜，始終一齊咗好耐，大家有時間坐低食飯傾下偈已經好足夠。」

楊洛婷忙照顧兩個小朋友覺得好幸福，因為由細到大都好想組織自己的家庭，所以一切辛苦都值得。（葉志明攝）

Rabee'a今日穿着絲質貼身短裙拍攝廣告，玲瓏浮突的姣好身材令人稱羨，問起老公會否也很是驚喜，Rabee'a就指老公未及欣賞自己的修身成果：「佢呢排真係好忙，冇乜機會見到我唔着衫嘅狀態，所以尋晚我特登喺屋企着咗套比堅尼影咗張相畀佢睇，佢覆返我：『都話你會修身成功㗎啦！』我次次着裙佢都會讚我，佢都會有反應嘅我諗！（太性感老公會有微言？）佢唔介意㗎，可能都係佢鍾意我嘅其中一個原因。」