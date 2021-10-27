試當真｜MC $oHo & KidNey新歌Diss爆MIRROR　許賢：人氣未夠撼

YouTube頻道「試當真」人氣高企，開台一年擁逾31萬粉絲訂閱，周二（26日）主創游學修、蘇致豪和許賢，連同一班骨幹成員岑珈其、Locker（林家熙）、Jessica（陳苡臻）、Yanny（陳穎欣）、倪安慈在Star Hall連開兩場騷，這也是他們繼《Channel需要錢》後再度回歸九展；除了樂隊Dear Jane及ToNick做足兩場嘉賓外，日場更請得鄧麗欣（Stephy）、夜場則請得古天樂，驚喜連連。

攝影：陳順禎



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豪哥及許賢亦有化身「MC $oHo & KidNey」，除了大唱《係咁先啦》及《跌嘢唔好搵》引爆全場氣氛，更帶來Diss人氣男團MIRROR的新歌《BLACK MIRROR》，豪哥接受訪問時指：「佢哋好多歌搞，又周圍焫着人，我自己都好鍾意佢哋，覺得佢哋好Funny同Interesting，知佢哋玩嘅，我一直想對佢哋好有信心，（有信心超越MIRROR？）可能佢哋戴咗黑超，其實佢兩個個樣都唔差，係靚仔㗎！」至於人氣方面的比拼，許賢便說：「而家唔夠撼，就係要出呢隻歌先夠！」珈其就幫口道：「至少有5千人啦，場內嘅話我最喜愛贏晒！」游學修：「場外就難搞喇！睇佢哋造化！」

12位舞者扮MIRROR 12子。

游學修提到一年前的自己「冇錢交租」，一年後的今天站在Star Hall的舞台演出，他就表示好滿意「試當真」的表現：「有突啦！真係做咗好多嘢，大家都冇停過手。」問起在騷中提及的電影計劃，他就指：「想拍，但都要認真籌備，但幾時做到未知，搞一部電影太多因素，但我有信心下年開鏡！（維持試當真陣容？）唔係㗎！某啲㗎咋！（眾籌形式？）我覺得香港眾籌唔係好Work，例如趙羅尼嘅《堅尼地道殺人事件》啱啱搞咗個眾籌，好有心、好有火，可惜呢件事喺香港暫時唔係好可行，呢刻我都係吹住先，始終太多可能性喇，乜都試下。」