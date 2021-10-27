試當真｜Jessica見始創期5人照感觸落淚：而家台前幕後加埋幾十人

YouTube頻道「試當真」人氣高企，開台一年擁逾31萬粉絲訂閱，周二（26日）主創游學修、蘇致豪和許賢，連同一班骨幹成員岑珈其、Locker（林家熙）、Jessica（陳苡臻）、Yanny（陳穎欣）、倪安慈在Star Hall連開兩場騷，這也是他們繼《Channel需要錢》後再度回歸九展；除了樂隊Dear Jane及ToNick做足兩場嘉賓外，日場更請得鄧麗欣（Stephy）、夜場則請得古天樂，驚喜連連。

攝影：陳順禎



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Jessica接受訪問時指最深刻為與蘇豪、許賢、珈其、Locker共舞的部份：「當初度嘅時候係冇預男仔，後來覺得嗰種化學作用係平時啲片冇見過，展現到我哋同啲男仔嘅哀怨情仇，我自己好鍾意！」

全場High爆！

Yanny續透露4子得悉要穿女裝後相當興奮：「一聽到要扮女人又話要着短裙、踢腳露底，我哋反晒白眼，本身想戴假髮、化埋妝，可惜時間唔容許；雖然排練好辛苦，但係都有好多搞笑輕鬆嘅畫面！」

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阿慈最愛「片場風雲」皆因可以跟其他YouTube Channel合作（童童、程人富、大J＠小薯茄、阿Gi＠啱Channel、嘉盈＠FH Production）擦出不少火花：「尤其是我鍾意《小魔女DoReMi》，但平時唔會無啦啦扮！」Yanny表示都希望成為小魔女小員，相反呼聲最高的Ca姐就對自己要扮小魔女相當抗拒：「好唔符合我嘅人設，我覺得純粹係個樣呃得下人，其實我性格唔係咁。」

Jessica感恩被游學修發掘、指有機會踏上九展的舞台是「唔知幾生修來的福氣」。（陳順禎攝）

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說起「試當真」走來一年最為感動的瞬間，Yanny就表示是觀眾的熱烈反應：「真金白銀畀錢嚟到會場，仲要畀足咁多力量支持個Show，每一下叫聲同拍掌都令我哋毛管戙。」阿慈感觸指：「一年嚟嘅成長畀大家見證咗，又不離不棄地支持係好溫暖。」Jessica看到回憶的片段，看到一張始創期豪腎修、Locker和自己穿着「認真毛T」Raw到不得了的五人合照：「張相仲係我執色，然後而家台前幕後加埋都幾十個人，呢個變化令我好感觸，睇片嘅時候都忍唔住喊，呢個回憶會銘記於心！」