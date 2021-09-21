內地表演老師點名三大紅星演技差　吳謹言喊戲低級表演痕跡極重

現年32歲的Angelababy（楊穎）演藝事業經營得愈來愈好，除了在綜藝圈深得歡迎之外，就連戲劇圈亦發展得不俗，劇接劇拍不停幾乎每一年推出一部作品。然而，近日她卻被內地知名戲劇表演老師游思涵點名批評「尷尬演技第一名」，還有兩位人氣明星亦被指名道姓，引來不少網友熱烈討論。

游思涵點名批評三位演員演技。（影片截圖）

作為在行業內已經有多年培訓經驗的戲劇表演老師游思涵，其還是一名知名編劇同製作人，推出的作品有《分手男女》﹑《茶亦有道》﹑《勇闖白沙門》﹑《從天兒降》等，絕對是一位有資格對演員作出批評的專業人士。然而，近日她就在個人抖音平台對三位演員的演技作出點名批評，第一位就是憑《延禧攻略》爆紅的吳謹言，她表示吳謹言之所以在《延》劇有好的表現，因為劇中有多位老戲骨參演，就好似聶遠﹑秦嵐等，所以作為新人的她肯定不敢怠慢，但在近年其主演的作品中，她的演技看得觀眾相當尷尬，游思涵還點名她在劇集《正青春》﹑《我的砍價女王》中的表現：「她表演痕跡就極其過重，哭泣低幼，瞪眼鄒眉撇嘴三件套一樣。」完全難令大家代入角色中，而該兩部劇集在豆瓣評分亦只有4.3分（《正青春》）同3.2分（《我的砍價女王》）相當之低。

吳謹言因為《延禧攻略》爆紅。（微博圖片）

吳謹言被狠批表演痕跡極其過重。（影片截圖）

而在內地發展做得有聲有色的陳偉霆（William）亦在名單上，游思涵指出他在劇集《活色生香》中的喊戲演技相當尷尬，在面對自己愛人邱秋（舒暢飾）即將死去抱在懷裡的這一場戲，游思涵形容為：「活脫脫就像是你怎麼忍心踩我一腳這種表演。」喊戲不是發自內心地去詮釋，像為喊而喊非常不自然，而陳偉霆這一場喊戲還被網友做成各種表情包，相當搞笑。

陳偉霆的喊戲不自然。（影片截圖）

陳偉霆這一場喊戲還被網友做成各種表情包，相當搞笑。（影片截圖）

至於在游思涵心中演技最尷尬的第一名就是Angelababy（楊穎），指出表示：「她的名不虛傳的瞪眼神功，除了那個已經被封殺的某爽（指鄭爽）恐怕暫時無人能及。」徹底吐嘈Angelababy的演技，還揚言曾同Angelababy合作的兩大好演技大男星朱一龍﹑黃軒感到同情：「所以說演員是個非常被動的職業搭擋，真不是自己能選擇的，真要給你一個這種搭擋對戲，那真看真聽啊就算了，演戲只能靠想像力了。」

Angelababy的瞪眼演技相當尷尬。（影片截圖）

事實上，在2017年的時候Angelababy同鍾漢良合作推出劇集《孤芳不自賞》，Angelababy的瞪眼演技看得觀眾相當尷尬，劇集在豆瓣只有3.2分而已。不過經過幾年的演技磨練後，她在去年推出的劇集《摩天大樓》大受好評，一場喊戲呈現人物的真摯感，連國際影后章子怡亦發文激讚。

《摩天大樓》這一場喊戲大受好評。（網上截圖）

另外，游思涵亦提到有一些演員明明這部戲演得很好，卻在下一部演得極差，指出同導演有關之外，更重要的因素是：「跟演員在接這部戲之前對於角色的準備工作不足有關係。很多演員啊為了趕檔期根本來不及研究劇本，直接就上去演，演完了然後再到下一部戲繼續掙錢。」