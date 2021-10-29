智異山︱全智賢朱智勛開播即遇事故　疑一死一傷設定刷新觀眾思維

由全智賢和朱智勛主演的《智異山》上週（23日）開播，第三集將於明天播出，相信劇迷已等得非常心急。劇集以9.097%收視創下tvN韓劇首集收視第二名紀錄，究竟《智異山》又有甚麼吸引觀眾的地方。



《智異山》充滿精彩看點，畫面、演技和卡司吸引外，全智賢和朱智勛一開播就疑似一死一傷的離奇設定，又是甚麼一回事呢？

《智異山》被稱為「2021下半年最期待韓劇」，暫時兩集都未有令劇迷失望！（劇照）

《智異山》講述全智賢是智異山國立公園的金牌護林員「徐伊江」，她對所有路線及地形都非常了解；而朱智勛則是新人護林員「姜賢祖」，擁有看到幻像及鬼魂的能力，對山上救援工作很有幫助。兩人首集就遇上天氣惡劣的災難場面，滿滿的刺激感充分滿足觀眾的視覺享受。可是正當任務完成，劇迷以為《智異山》會以單元形式播出時，編劇卻把時間線跳到2年後，安排全智賢及朱智勛分別以坐輪椅和變成植物人的狀態再出場。

曾是金牌護林員的全智賢，竟因一場意外已無法再登山。（愛奇藝截圖）

朱智勛卻變成了躺在床上，但靈魂被困在智異山中的植物人。（劇照）

兩位主角首集就疑一死一傷，劇迷也不禁讚讚嘆作家的新穎想法。眼利的觀眾也發現劇集悄悄為兩位主角加上「現在的她坐在輪椅上，唯一能做的就是遠遠地看著山」及「賢祖為了尋找關於犯人的線索而登上雪山，卻與伊江一同遭遇到不幸事故，變成在山中遊蕩的鬼神。」的描述。非主流的設定完全刷新了劇迷的三觀外，也喚起了劇迷對二人在中間遭遇到的事故的好奇心！

成東鎰和吳正世等的精湛演技，為《智異山》加分不少。（劇照）

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暫觀了首兩集，雖然網上有批評CG過假的聲音，但大部分觀眾意見都仍十分收貨。《智異山》是一部時間線跳動的劇集，可是由於兩段時間分別尚算明顯，因此也未見有「難理解」的反應。除了全智賢和朱智勛兩位重量級主角外，劇中成東鎰、吳正世、趙漢哲和高旻示等配角也是位位實力派，演技無可挑剔再加上實景拍攝的智異山美景，《智異山》絕對是一部畫面和內容都期待高非常高的作品。

《智異山》的實拍美景令觀眾大飽眼福。（愛奇藝截圖）

《智異山》收視有望再刷新高，打入歷年收視排行榜中。（劇照）

同場加映：智異山︱老土CG被批假到出戲 靠全智賢朱智勛神演技拉高收視

第一集的CG被批假到出戲，猶如登山用品品牌廣告一樣。（愛奇藝截圖）

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