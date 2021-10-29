《魷魚遊戲》椪糖、打畫片香港都有得玩　韓國廣場2021 29日開鑼

Netflix劇集《魷魚遊戲》大受全球劇迷歡迎，劇中多個韓國兒時遊戲也喚起了大家的好奇。今年駐香港韓國文化院就特別為香港劇迷，準備了一系列了試玩體驗，歡迎大家於本月29至31日到中環PMQ試玩！



想試玩椪糖遊戲的香港劇迷有福了！（劇照）

《魷魚遊戲》的中毒者當然少不了體驗當中的遊戲，駐香港韓國文化院今年於「韓國廣場2021」準備了一系列遊戲，包括打彈珠、打畫片、椪糖遊戲和擲柶戲等，讓大家一嘗當主角的感覺。「韓國廣場 2021」將於本月29日至31日，位於中環PMQ 元創方地面廣場舉行，除了《魷魚遊戲》中的小遊戲外，現場亦有試穿韓服、品嚐韓國經典小食、咖啡及免費韓式化妝及髮型指導等，讓韓粉在港也感受到韓國的傳統文化等。

「韓國廣場 2021」將於29至31日舉行，大量文化體驗等住大家。

除了今個月的「韓國廣場2021」外，「韓國十月文化節」多個活動也陸續舉行，包括11月1日的小提琴家申知兒演奏會等外，11月13日也將舉行韓國K-Pop舞蹈節：「K-pop的演變之路」。屆時將邀請15組香港舞團參與演出，包括「2021香港區K-pop舞蹈比賽—CHOOM」及「K-pop Cover Dance Festival 2021」冠軍的舞團WISHES(HK)和入選韓國Mnet電視台「MCOUNTDOWN年度舞蹈COVER」三甲的Echo Dance HK等，向大眾展示K-pop 20年來的發展史。

韓國K-Pop舞蹈節：「K-pop的演變之路」亦將於11月13日舉行。

按圖睇部分參與香港舞團：

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韓國十月文化節2021開幕 知名小提琴家申知兒將來港參與演奏會

第十一屆「韓國十月文化節」將於10月開幕。

更多今屆「韓國十月文化節」活動：

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按圖起底《以吾之名》6大主角：