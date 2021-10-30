金庸逝世3周年｜李若彤發文緬懷　感謝對方創造了小龍女

眨眼過去，著名作家金庸先生已經離開大家三年了，生前他創作過不少小說作品，包括《射鵰英雄傳》﹑《天龍八部》﹑《倚天屠龍記》等，屢次被改編為影視作品都大受歡迎。而拍過兩部金庸作品的李若彤，就在微博發文紀念對方，揚言大家能夠記着她的「小龍女」﹑「王語嫣」角色都是金庸先生贈予的。

金庸先生已經離開大家三年了。（視覺中國）

1995年李若彤主演劇集《神鵰俠侶》，出眾的氣質飾演「小龍女」，仙氣盡現至今仍令不少觀眾印象深刻，令她有「最美小龍女」之稱。隔年再演出劇集《天龍八部》的王語嫣，同樣受歡迎，為她的演藝事業推進不少。李若彤在微博表示：「我作為演員，既幸福又幸運，在被大家記住的角色裡，有小龍女也有王語嫣，而這些都是金庸先生贈予的。」

「小龍女」同「王語嫣」兩個角色，令不少人記住李若彤。（微博圖片）

而李若彤再深談小龍女同王語嫣這兩個角色的時候，她表示自己在現實生活中不像小龍女，反而在感情上與王語嫣較為相似，她表示：「感謝時間饋贈智慧，這幾年我越可以感受到王姑娘的可愛和珍貴。王語嫣和小龍女，個性一柔一剛。感謝金庸先生創造了她們，因為曾經與她們共度某一段人生，如今的我，才更敢於用自己的力量去尋找人生的答案，才有機會遇見更好的自己。」而不少網友亦答謝金庸先生，為大家創造了不少經典角色。