熊熊卓毓彤坦言因「胸前負擔太大」飽受困擾　身材好卻極難買衫

台灣女星「熊熊」卓毓彤長相甜美，擁有G奶火辣身材，是許多人心目中的心神，去年捲入私密影片外流風波卻能坦然面對，大方不做作的性格圈粉無數。有話直說的她，近日在節目上透露對於自己的G奶感到困擾，還自爆沒辦法單身太久。



熊熊近日登上《一袋女王》聊到感情，她表示自己以前是個不甘寂寞的人，只要單身就會把自己的行程塞滿，經常工作到凌晨 3、4 點，甚至到 5、6點都還在回訊息，因此沒辦法單身太久，基本上都是無縫接軌，而且她不敢丟下男友和朋友見面，索性將朋友都約到家裡，「心在朋友那，但是肉身在男友這」。

【圖輯】點圖看更多「熊熊」卓毓彤IG生活美照👇👇👇

+ 18

熊熊的好姐妹夏宇童則爆料，對熊熊的第一印象是「奶比頭大」，三顆球在跑「很壯觀」，坐下兩粒直接放在桌上，連笑胸都會晃動，讓她看得目不轉睛，熊熊還很大方問對方要不要摸摸看，隨後直接把朋友的手放在自己胸上摸。

【相關圖輯】熊熊卓毓彤認私人影片外流竟與龍龍有關？揭《炎上》幕後秘聞（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 6

朋友摸過都說「一手無法掌握」。對此熊熊也透露對自己的G奶感到困擾，因為常會被人覺得「看起來很淫蕩」，好比性感的服裝，別人穿起來很時尚，穿在自己身上卻會讓人想入非非。

【同場加映】熊熊親眼目睹妹妹輕生崩潰超自責：旁人很難體會抑鬱症患者的煎熬（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 4

延伸閱讀：

爆接龍龍電話勸阻「我是妳我不會去欸」！ 熊熊《炎上》自嘲深喉嚨影片首曝心聲被讚爆

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】