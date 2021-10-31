星辰大海︱兩大港劇男神鬥戲超精彩 　林峯演技精湛大爆發

久未有電視作品推出的林峯，早已拍畢的內地劇集《星辰大海》近日官宣將播出。日前官方播放了一段最新預告片，林峯「咆哮式」的演技被網友嘲笑似足「咆哮帝」馬景濤之外，近日再播放一段男人間對決的預告片，林峯同譚耀文明爭暗鬥的畫面充滿火藥味，讓不少網友覺得帶有無綫（TVB）商戰劇的味道，揚言值得追看。

現青筋聲嘶力竭講對白。（影片截圖）

《星辰大海》是一部講貿易題材的商戰劇，在劇中林峯是一位富家子弟的商界才俊，而譚耀文則是他的大舅，關係看似如此緊密的他們其實都為了自己的利益而明爭暗鬥中。從最新的預告片可見，為免集團的權力落在外人手上，譚耀文看似一直在幫助林峯，但其實林峯一步一步在跌入他的圈套中，最終他從一位懵懂不知的男人搖身一變強硬起來對抗敵人，整個眼神演技上大爆發，讓觀眾清晰明瞭他有兩種對比，在演技上被受激讚。

譚耀文表面和善內裡絕不簡單 。（影片截圖）

林峯一開始比較懵懂。（影片截圖）

特別在同譚耀文對戲的時候，兩人眼神交流更顯出強烈對比，譚耀文表面和善眼神卻流露着奸詐神情，而林峯在這個時候眼神展露出對他的信任，兩者之間在眼神演技上各有千秋。待林峯清楚明瞭身邊人對他圖謀不軌的時候，此時他的眼神已經有所轉變變得犀利，有一種我瞭如指掌的感覺。當然好人始終有好報，當譚耀文以為自己最終取得勝利的時候，林峯站出來講一句：「但也輪不到你喔。」非常有型，二人對決的畫面相當精彩，讓不少網友覺得有TVB的商戰劇味道。

二人眼神大對決。（影片截圖）

而過去TVB的商戰劇不外乎就是明爭暗鬥、互相撕毀等，就好似《酒店風雲》、《天地豪情》、《流金歲月》、《創世紀》等，這一些都是經典劇集。所以網友們眼見《星辰大海》有TVB的味道都表示會追看，網友人們都留言表示：「一定要看呀」、「演技真的可以」等，大家非常期待。

網友大讚有TVB商戰劇味道。（影片截圖）